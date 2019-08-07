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УЕФА сделал необычный выбор насчет рефери матча за Суперкубок Европы

Впервые в истории матч подобного уровня рассудит женщина-рефери.

УЕФА сделал необычный выбор насчет рефери матча за Суперкубок Европы
Стефани Фраппар
Фото: EPA/UPG

Француженка Стефани Фраппар получила назначение на матч за Суперкубка Европы между победителем Лиги Чемпионов "Ливерпулем" и победителем Лиги Европы "Челси", который состоится 14 августа в Стамбуле, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Таким образом 25-летняя Стефани станет первой женщиной-рефери, которая рассудит большой футбольный матч на европейской арене среди мужчин.

Отметим, что УЕФА решил задействовать в этом матче ту же бригаду, что 7 июля отработала на финале женского Чемпионата мира – помогать Фраппар будут Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

Добавим, что Фраппар находится в пуле рефери, которые будут на постоянной основе обслуживать матчи французского первенства в предстоящем сезоне.

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