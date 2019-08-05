Украинец выиграл еще один трофей в составе "Манчестер Сити".

Фото: EPA/UPG Александр Зинченко, как всегда, на высоте положения

Не по сезону увлекательный матч не выявил в основное время победителя: на гол Рахима Стерлинга, забитого на 12-й минуте, мерсисайдцы ответили голом Жоэля Матипа за 12 минут до финального свистка – 1:1.

По регламенту дополнительного времени предусмотрено не было и команды сразу перешли к пробитию 11-метровых.

Чемпион реализовал все свои пенальти, включая бившего предпоследним Александра Зинченко, причем при ударе украинца голкипер Алиссон буквально своими руками занес мяч в ворота.

У "Ливерпуля" свою попытку не реализовал Джорджиньо Вейналдум.

В итоге, победа "МанСити" 5:4, который повторил прошлогоднее достижение и в 6-й раз в своей истории стал обладателем национального Суперкубка.

Для 22-летнего Зинченко этот Суперкубок Англии стал первым в карьере - ранее он в составе МС дважды выигрывал АПЛ и Кубок Лиги (2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок Англии в минувшем сезоне 2018/19.