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Зинченко стал обладателем Суперкубка Англии

Украинец выиграл еще один трофей в составе "Манчестер Сити".

Александр Зинченко, как всегда, на высоте положения
Фото: EPA/UPG
Александр Зинченко, как всегда, на высоте положения
Накануне состоялся матч за Суперкубок Англии. В поединке на "Уэмбли" сошлись чемпион и обладатель Кубка Англии – клуб "Манчестер Сити" и вице-чемпион страны – "Ливерпуль".

Не по сезону увлекательный матч не выявил в основное время победителя: на гол Рахима Стерлинга, забитого на 12-й минуте, мерсисайдцы ответили голом Жоэля Матипа за 12 минут до финального свистка – 1:1.

По регламенту дополнительного времени предусмотрено не было и команды сразу перешли к пробитию 11-метровых.

Чемпион реализовал все свои пенальти, включая бившего предпоследним Александра Зинченко, причем при ударе украинца голкипер Алиссон буквально своими руками занес мяч в ворота.

У "Ливерпуля" свою попытку не реализовал Джорджиньо Вейналдум.

В итоге, победа "МанСити" 5:4, который повторил прошлогоднее достижение и в 6-й раз в своей истории стал обладателем национального Суперкубка.

Для 22-летнего Зинченко этот Суперкубок Англии стал первым в карьере - ранее он в составе МС дважды выигрывал АПЛ и Кубок Лиги (2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок Англии в минувшем сезоне 2018/19.

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