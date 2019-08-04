Баварцы не смогли в 8-й раз выиграть национальный Суперкубок.

Фото: EPA/UPG Боруссия

В Германии в Дортмунде в матче за Суперкубок сошлись чемпион и обладатель Кубка страны "Бавария" и вице-чемпион Бундеслиги дортмундская "Боруссия"

Победу в очередном "Дер Класикер" - главном дерби страны одержали хозяева и в шестой раз стали обладателями титула.

Необходимо отметить, что дортмундцы довольно активно провели летнюю трансферную кампанию, затратив 127,5 млн евро - вернули из "Баварии" за 30,5 млн евро Матса Хуммельса, купили у "Хоффенхайма" за 25,5 млн евро левого защитника Нико Шульца, за такую же сумму приобрели у своих одноклубников из Менхенгладбаха атакующего хавбека Торгана Азара и осуществили из "Байера" трансфер Джулиана Брандта (25 млн евро). Также "шмели" за 21 млн евро выкупили у "Барселоны" права на Пако Алькасера.

Кампания мюнхенцев была куда скромнее - француз Лукас Эрнандес за 30 млн евро пришел из "Атлетико", его соотечественник Бенжамин Павар из "Штутгарта" обошелся в 35 млн евро, кроме того у "Гамбурга" купили Жан-Фьет Арпа (3 млн евро). Итого, "Бавария" потратила в межсезонье всего 68 млн.

Матч на "Сигнал Идуна Парк" смотрелся, как равный, с небольшим преимуществом "Боруссии".

В дебюте второго тайма Алькасер трансформировал в гол усилия Джейдона Санчо 1:0. А спустя 21-у минуту уже сам англичанин завершил контратаку "шмелей" 2:0.

Таким образом, дортмундцы прервали гегемонию баварцев, три года подряд выигрывавших Суперкубок, причем две из трех побед были добыты как раз в противостоянии с принципиальным соперником.