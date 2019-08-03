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"Манчестер Юнайтед" подписал самого дорогого защитника мира, - СМИ

Гарри Магуайр покинул "Лестер Сити".

Гарри Магуайр
Фото: EPA/UPG
Гарри Магуайр
"Манчестер Юнайтед" завершил трансфер защитника "Лестера" и сборной Англии Гарри Магуайра за 85 млн фунтов, сообщает The Telegraph.

Таким образом, 26-летний воспитанник клуба "Брансмир Атлетик" стал самым дорогим защитником мира, побив рекорд Вирджила ван Дейка, в прошлом году перешедшего из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн фунтов.

Стоит добавить, что официального подтверждения трансфера клубом с "Олд Траффорда" пока нет.

Во всех турнирах прошлого сезона Магуайр отыграл за "Лестер" в 32 матчах и забил 3 гола.

За национальную сборную Гарри сыграл в своей профессиональной карьере 20 матчей и один раз отличился.

Магуайр станет третьим летним новичком МЮ после подписания защитника Аарона Уан-Биссаки из "Кристал Пэлас" (50 млн фунтов) и вингера Даниэла Джеймса из "Суонси" (15 млн).

Напомним, уже в первом туре Английской Премьер-Лиги, 11 августа подопечные Уле-Гуннара Сольскьяера встретятся на своем поле с "Челси".

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