Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Реванш: махровый или наждачный?
Реванш: махровый или наждачный?
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
В Виннице полицейские проломили голову соратнику Гриценко
В Виннице полицейские проломили голову соратнику Гриценко
ГлавнаяСпорт

Лидер атак "Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с "Интером"

Ромелу Лукаку на пороге перехода на "Сан-Сиро".

Лидер атак "Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с "Интером"
Ромелу Лукаку
Фото: EPA/UPG

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с миланским "Интером", сообщает Gazzetta dello Sport.

Соглашение должно быть заключено сроком на 5 лет, а зарплата Ромелу составит 6,6 млн евро + бонусы, уточняет издание.

Новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте хочет сделать перестройку в команде, для чего итальянский специалист потребовал от руководства "Интера" продать Мауро Икарди, чье место и должен занять бельгиец.

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Лукаку, но трансферная стоимость в 62 млн фунтов, на данный момент является явно неподъемной для клуба с "Сан-Сиро".

Всё будет зависеть от того, за сколько "Интер" сможет продать Икарди.

Лукаку в прошлом сезоне отыграл за "красных дьяволов" 46 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 15 забитых мячей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также