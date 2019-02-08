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Моуриньо провел переговоры с руководством "Интера"

Жозе может вернуться в итальянскую столицу моды.

Моуриньо провел переговоры с руководством "Интера"
Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG

Жозе Моуриньо побывал в Милане, где провел встречу с генеральным директором "Интера" Беппе Мароттой, сообщает Football-italia.

На встрече обсуждалось возможное возвращение Моуриньо в "Интер" летом 2019 года, уточняет издание.

Ранее Моуриньо уже заявлял о своем желании вернуться в "Интер".

Напомним, The Special One возглавлял Nerazzurri с июня 2008 года по май 2010 года, с которыми в 2010 году выиграл Требл – Лигу Чемпионов, Серию А и Coppa Italia.

Всего "Интер" с Моуриньо выиграл два Скудетто.

Напомним, в октябре прошлого года президентом "Интера" стал 26-летний китаец Стивен Чжан, который стал самым молодым президентом в истории клуба.

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