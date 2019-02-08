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L’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистов

Прогнозируемо возглавляет "гонку" Лионель Месси.

L’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистов

Французское издание L’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистов в европейском футболе.

По количеству представителей в первой десятке лидирует "Барселона", сразу три футболиста которой получают больше 2 млн евро в месяц без вычета налогов.

Самым высокооплачиваемым игроком является лидер каталонцев Лионель Месси, зарплата которого составляет 8,3 млн, что на три с половиной миллиона больше, чем получает в "Ювентусе" Криштиану Роналду.

Отмечаем появление в списке сразу двух футболистов чемпионов Франции – "Пари Сен-Жермен" - Неймара и Килиана Мбаппе.

Самый богатый футбольный чемпионат - Английская Премьер-Лига представлена только Алексисом Санчесом (МЮ) и Месутом Озилом ("Арсенал").

Полный список первой десятки. Суммы приведены без вычета налогов.

  1. Лионель Месси, Аргентина (Барселона) 8,3 млн евро
  2. Криштиану Роналду, Португалия (Ювентус) 4,7
  3. Антуан Гризманн, Франция (Атлетико) 3,3
  4. Неймар, Бразилия (ПСЖ) 3,06
  5. Луис Суарес, Уругвай (Барселона) 2,9
  6. Гарет Бэйл, Уэльс (Реал) 2,5
  7. Коутиньо, Бразилия (Барселона) 2,3
  8. Алексис Санчес, Чили (МЮ) 2,28
  9. Килиан Мбаппе, Франция (ПСЖ) 1,73
  10. Месут Озил, Германия (Арсенал) 1,6

Стоит добавить, что L’Equipe не приводит данные доходов футболистов от рекламных контрактов.

 

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