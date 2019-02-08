Французское издание L’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистов в европейском футболе.
По количеству представителей в первой десятке лидирует "Барселона", сразу три футболиста которой получают больше 2 млн евро в месяц без вычета налогов.
Самым высокооплачиваемым игроком является лидер каталонцев Лионель Месси, зарплата которого составляет 8,3 млн, что на три с половиной миллиона больше, чем получает в "Ювентусе" Криштиану Роналду.
Отмечаем появление в списке сразу двух футболистов чемпионов Франции – "Пари Сен-Жермен" - Неймара и Килиана Мбаппе.
Самый богатый футбольный чемпионат - Английская Премьер-Лига представлена только Алексисом Санчесом (МЮ) и Месутом Озилом ("Арсенал").
Полный список первой десятки. Суммы приведены без вычета налогов.
- Лионель Месси, Аргентина (Барселона) 8,3 млн евро
- Криштиану Роналду, Португалия (Ювентус) 4,7
- Антуан Гризманн, Франция (Атлетико) 3,3
- Неймар, Бразилия (ПСЖ) 3,06
- Луис Суарес, Уругвай (Барселона) 2,9
- Гарет Бэйл, Уэльс (Реал) 2,5
- Коутиньо, Бразилия (Барселона) 2,3
- Алексис Санчес, Чили (МЮ) 2,28
- Килиан Мбаппе, Франция (ПСЖ) 1,73
- Месут Озил, Германия (Арсенал) 1,6
Стоит добавить, что L’Equipe не приводит данные доходов футболистов от рекламных контрактов.