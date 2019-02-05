Рэшфорд побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Маркус забил в АПЛ 26 голов с момента дебюта за МЮ в 2016 году.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил больше голов в чемпионате Англии – 26, чем любой другой игрок клуба с момента своего дебюта за "красных дьяволов", сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на официальный Твиттер Английской Премьер-Лиги.

Накануне форвард с передачи Поля Погба забил единственный гол в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера".

Напомним, что 21-летний англичанин дебютировал за МЮ в рамках АПЛ 28 феврале 2016 года в матче против "Арсенала" (3:2), в котором Маркус отметился дублем.

Добавим, что игра против "Лестера" стала для Рэшфорда сотой, проведенной в футболке МЮ. Он стал вторым по возрасту футболистом, достигшим этой отметки в составе "МанЮнайтед". Раньше него сотню игр провел только легендарный валлиец Райан Гиггз, опередивший Рэшфорда всего на 21 день.

Пятерка самых молодых игроков, отыгравших за МЮ 100 встреч, выглядит следующим образом:

Райан Гиггз (21 год 74 дня)

Маркус Рэшфорд (21 год 95 дней)

Уэйн Руни (21 год 201 день)

Криштиану Роналду (21 год 224 дня)

Фил Невилл (22 года 108 дней)

Дебютировал Рэшфорд за "Юнайтед" 25 февраля 2016 года в игре 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланна" (5:1) и отметился дублем. В возрасте 18 лет и 117 дней он стал самым молодым футболистом команды, забивавшим в еврокубках, побив рекорд Джорджа Беста.