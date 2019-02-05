Рэшфорд побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил больше голов в чемпионате Англии – 26, чем любой другой игрок клуба с момента своего дебюта за "красных дьяволов", сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на официальный Твиттер Английской Премьер-Лиги.
Накануне форвард с передачи Поля Погба забил единственный гол в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера".
Напомним, что 21-летний англичанин дебютировал за МЮ в рамках АПЛ 28 феврале 2016 года в матче против "Арсенала" (3:2), в котором Маркус отметился дублем.
Добавим, что игра против "Лестера" стала для Рэшфорда сотой, проведенной в футболке МЮ. Он стал вторым по возрасту футболистом, достигшим этой отметки в составе "МанЮнайтед". Раньше него сотню игр провел только легендарный валлиец Райан Гиггз, опередивший Рэшфорда всего на 21 день.
Пятерка самых молодых игроков, отыгравших за МЮ 100 встреч, выглядит следующим образом:
- Райан Гиггз (21 год 74 дня)
- Маркус Рэшфорд (21 год 95 дней)
- Уэйн Руни (21 год 201 день)
- Криштиану Роналду (21 год 224 дня)
- Фил Невилл (22 года 108 дней)
Дебютировал Рэшфорд за "Юнайтед" 25 февраля 2016 года в игре 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланна" (5:1) и отметился дублем. В возрасте 18 лет и 117 дней он стал самым молодым футболистом команды, забивавшим в еврокубках, побив рекорд Джорджа Беста.