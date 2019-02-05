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Рэшфорд побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Маркус забил в АПЛ 26 голов с момента дебюта за МЮ в 2016 году.

Рэшфорд побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"
Маркус Рэшфорд
Фото: EPA/UPG

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд забил больше голов в чемпионате Англии – 26, чем любой другой игрок клуба с момента своего дебюта за "красных дьяволов", сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на официальный Твиттер Английской Премьер-Лиги.

Накануне форвард с передачи Поля Погба забил единственный гол в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера".

Напомним, что 21-летний англичанин дебютировал за МЮ в рамках АПЛ 28 феврале 2016 года в матче против "Арсенала" (3:2), в котором Маркус отметился дублем.

Добавим, что игра против "Лестера" стала для Рэшфорда сотой, проведенной в футболке МЮ. Он стал вторым по возрасту футболистом, достигшим этой отметки в составе "МанЮнайтед". Раньше него сотню игр провел только легендарный валлиец Райан Гиггз, опередивший Рэшфорда всего на 21 день.

Пятерка самых молодых игроков, отыгравших за МЮ 100 встреч, выглядит следующим образом:

  • Райан Гиггз (21 год 74 дня)
  • Маркус Рэшфорд (21 год 95 дней)
  • Уэйн Руни (21 год 201 день)
  • Криштиану Роналду (21 год 224 дня)
  • Фил Невилл (22 года 108 дней)

Дебютировал Рэшфорд за "Юнайтед" 25 февраля 2016 года в игре 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланна" (5:1) и отметился дублем. В возрасте 18 лет и 117 дней он стал самым молодым футболистом команды, забивавшим в еврокубках, побив рекорд Джорджа Беста.

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