Суперкомпьютер из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" вычислил чемпиона Англии этого сезона

Фото: sportbible.com Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола

Английская Премьер-Лига остается одним из самых интересных футбольных чемпионатов в мире.

В этом сезоне, благодаря жесткому соперничеству между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", интерес к АПЛ еще больше возрос.

Подопечные Юргена Клоппа, впервые с сезона 1989/90 реально претендуют на чемпионство.

Многие болельщики гадают, хватит ли запаса хода "красным", чтобы в этом сезоне прервать 29-летнюю "засуху" и впервые в своей истории стать чемпионами АПЛ.

Kroon Casino решили не ждать окончания сезона и использовали суперкомпьютер, чтобы уже сейчас знать имя будущего чемпиона.

"Мы использовали последние выступления команд, чтобы смоделировать результаты оставшихся матчей 10 000 раз, найдя наиболее вероятный из всех возможных результатов", - цитирует представителя Kroon Casino isport.ua.

В итоге, согласно прогнозу, чемпионом станет "Ливерпуль", который на три очка опередит МС. "Тоттенхэм" и "Челси" войдут в зону Лиги Чемпионов, а вот "Арсеналу" и МЮ достанутся только 5-6 места.