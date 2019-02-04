Экс-тренер "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Интера", "Челси" и "Порту" Жозе Моуриньо был приглашен на церемонию вбрасывания шайбы в рамках матча Континентальной хоккейной лиги, который проходил между омским "Авангардом" и санкт-петербургским СКА (2:0).
После того, как португальский специалист символично произвел вбрасывание шайбы, он, с чистой совестью попытался вернуться по красной дорожке обратно, но сумел сделать лишь один шаг, нелепо поскользнулся на льду арены и чуть было на разбил голову.На подмогу Жозе сразу подъехал форвард СКА Павел Дацюк.
Моуринью упал во время вбрасывания перед матчем "Авангард" - СКА 😄 pic.twitter.com/7WVYvP8SJc— СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.