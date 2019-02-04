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Моуринью едва не разбил голову о лед при символичном вбрасывании шайбы

"Особенный" повел себя по-особенному.

Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуриньо

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Интера", "Челси" и "Порту" Жозе Моуриньо был приглашен на церемонию вбрасывания шайбы в рамках матча Континентальной хоккейной лиги, который проходил между омским "Авангардом" и санкт-петербургским СКА (2:0).

После того, как португальский специалист символично произвел вбрасывание шайбы, он, с чистой совестью попытался вернуться по красной дорожке обратно, но сумел сделать лишь один шаг, нелепо поскользнулся на льду арены и чуть было на разбил голову.

На подмогу Жозе сразу подъехал форвард СКА Павел Дацюк.

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