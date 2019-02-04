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Спасатели обнаружили тело в фюзеляже самолета, на котором летел Сала

Идентифицировать его пока не удалось.

Фото: instagram.com/emilianosala9
В ходе поисковой операции удалось найти фюзеляж самолета, на котором летел форвард "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщает ВВС.

Поисковики также установили, что внутри него находится тело.

Фото: ВВС
"Как ни прискорбно, на видеозаписи с дистанционно-управляемого транспортного средства (ROV), один из пассажиров виден среди обломков", - говорится в официальном сообщении отделения по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

В то же время, кого именно нашли в затонувшем самолете – не сообщается. 

В заявлении AAIB также сказано, что поисковики уже успели пообщаться с семьями 28-летнего Салы и 59-летнего пилота Дэвида Ибботсона, который также был на борту.

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