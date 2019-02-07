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Украина обыграла Болгарию в Кубке Федерации

Все решилось в поединке пар.

Украина обыграла Болгарию в Кубке Федерации
Марта Костюк и Надя Киченок
Фото: sport.ua.

Во второй матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации по теннису, который проходит в Польше, сборная Украины обыграла команду Болгарии 2:1.

В поединке первых ракеток Катерина Козлова ничего не смогла противопоставить Виктории Томовой 3:6, 2:6.

В матче вторых ракеток, Марта Костюк обыграла Изабеллу Шиникову 7:5, 6:4.

Заключительным номером программы была встреча пар, в которой Марта Костюк и Надежда Киченок переиграли Изабеллу Шиникову и Викторию Томову 6:0, 7:6(7-0).

Таким образом, сборная Украины одержала первую победу на турнире.

Накануне наши девушки с аналогичным счетом уступили шведкам, которые, в свою очередь, добыли вторую победу на Кубке Федерации, обыграв представительниц Эстонии - 2:1.

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