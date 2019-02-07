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В УЕФА прошли выборы президента организации

Александер Чеферин переизбран на новый четырехлетний срок.

Александр Чеферин
Фото: skysports.com
Александр Чеферин
Действующий президент УЕФА Александер Чеферин переизбран на новый срок, сообщает Sky Sports.

51-летний словенец останется на свой должности еще как минимум на четыре года, уточняет издание.

Функционер набрал большинство голосов, чтобы продолжить свою работу на должности президента УЕФА.

Отметим, Чеферину не было альтернативы изначально - кроме него на этот пост никто не выдвигался.

Должность руководителя организации Чеферин занял в сентябре 2016 года. До этого он занимал пост президента словенской федерации футбола.

В августе сообщалось, что Федерация футбола Украины также поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА.

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