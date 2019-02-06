Цуренко и Ястремская сыграли два матча Украины против Швеции в Кубке Федерации

В польской Зеленой Гуре стартовали матчи Кубка Федерации в Первой Зональной группе.
В матчевой встрече между сборными Украины и Швеции прошли два одиночных поединка.
Первыми на корт вышли Даяна Ястремская и Йоханна Ларссон.
Борьба наблюдалась лишь в первом сете, выигранном нашей юной теннисисткой 6:4.
Во второй партии Даяна полностью доминировала на корте 6:2.
Во втором матче Леся Цуренко с еще более разгромным счетом уступила Ребекке Петерсон 0:6, 2:6.
Таким образом, решающим в противостоянии Украины и Швеции станет парный матч Надежды Киченок и Марты Костюк против тандема Мирьям Бьорклунд/Корнелия Листер, который состоится сегодня.
Добавим, что, помимо команд Украины и Швеции в Первой Зональной группе выступают команды Болгарии и Эстонии.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась из-за травмы выступать за сборную команды на Кубке Федерации.