Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
ГлавнаяСпорт

Цуренко и Ястремская сыграли два матча Украины против Швеции в Кубке Федерации

После двух одиночных поединков счет ничейный.

Цуренко и Ястремская сыграли два матча Украины против Швеции в Кубке Федерации
Даяна Ястремская
Фото: EPA/UPG

В польской Зеленой Гуре стартовали матчи Кубка Федерации в Первой Зональной группе.

В матчевой встрече между сборными Украины и Швеции прошли два одиночных поединка.

Первыми на корт вышли Даяна Ястремская и Йоханна Ларссон.

Борьба наблюдалась лишь в первом сете, выигранном нашей юной теннисисткой 6:4.

Во второй партии Даяна полностью доминировала на корте 6:2.

Во втором матче Леся Цуренко с еще более разгромным счетом уступила Ребекке Петерсон 0:6, 2:6.

Таким образом, решающим в противостоянии Украины и Швеции станет парный матч Надежды Киченок и Марты Костюк против тандема Мирьям Бьорклунд/Корнелия Листер, который состоится сегодня.

Добавим, что, помимо команд Украины и Швеции в Первой Зональной группе выступают команды Болгарии и Эстонии.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась из-за травмы выступать за сборную команды на Кубке Федерации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также