Цуренко и Ястремская сыграли два матча Украины против Швеции в Кубке Федерации

После двух одиночных поединков счет ничейный.

В польской Зеленой Гуре стартовали матчи Кубка Федерации в Первой Зональной группе.

В матчевой встрече между сборными Украины и Швеции прошли два одиночных поединка.

Первыми на корт вышли Даяна Ястремская и Йоханна Ларссон.

Борьба наблюдалась лишь в первом сете, выигранном нашей юной теннисисткой 6:4.

Во второй партии Даяна полностью доминировала на корте 6:2.

Во втором матче Леся Цуренко с еще более разгромным счетом уступила Ребекке Петерсон 0:6, 2:6.

Таким образом, решающим в противостоянии Украины и Швеции станет парный матч Надежды Киченок и Марты Костюк против тандема Мирьям Бьорклунд/Корнелия Листер, который состоится сегодня.

Добавим, что, помимо команд Украины и Швеции в Первой Зональной группе выступают команды Болгарии и Эстонии.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась из-за травмы выступать за сборную команды на Кубке Федерации.