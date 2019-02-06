Капитан женской сборной Украины по биатлону в резкой форме ответила болельщикам

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная в Facebook вступила в перепалку с болельщиками, которые высказали свои недовольства выступлению украинской команды на этапах Кубка мира.

При этом Пидгрушная не сдерживала свои эмоции под комментариями.

"Я человек и мой организм дает иногда сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать на равне с лидерами. Но не все зависит от моего желания и моей работы. Хватит нас гнобить!

Дело не в критике или поддержке. Этой мой путь, я его выбрала и иду 20 лет. Мне не нужна жалость или чье-то одобрение.

Почему на сегодня такой результат у меня и команды – вопрос не ко мне. Скажу, что никто в команде не находится за старые заслуги. Каждый год начинается с чистого листа. И я закончу карьеру тогда, когда сама этого захочу!

Ошибки были в подготовке, и мы теперь расплачиваемся за них. Но никто из девушек не опускает руки. Мы готовились 7 месяцев. Невозможно сделать кардинальные изменения в результате за 1 день. Но мы все равно работаем и верим", - написала Пидгрушная.