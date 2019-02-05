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ГлавнаяСпорт

Сестра пропавшего игрока "Кардиффа" опубликовала фото четвероногого друга, ожидающего возвращения Эмилиано Сала

Нала "думает", что хозяин дома где-то задерживается.

Сестра пропавшего футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, Ромина, опубликовала фото в социальных сетях, на котором собака Эмилиано по кличке Нала, смотрит через стеклянную дверь вдаль, и сопроводила фотографию сообщением: "Нала тоже тебя ждет ..."

Напомним, Эмилиано Сала, после заключения контракта с валлийским клубом направлялся из французского Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что ему страшно за техническое состояние лайнера, который вот-вот развалится.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавший самолет на дне Ла-Манша и даже сумели обнаружить одно тело в салоне одномоторного самолета. Правда, пока не было выяснено, кому оно принадлежит: Эмилиано или пилоту Дэвиду Айбботсону.

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