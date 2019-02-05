Спонсором 4-кратных победителей в Формуле-1 стала криптовалюта

4-кратные победители чемпионата мира в классе машин Формула-1 - команда "Ред Булл" объявила о подписании нового спонсорского соглашения. Впервые в истории Формулы-1 спонсором какой-либо из команд станет криптовалюта: конюшня со штаб-квартирой в Австрии поддержит FuturoCoin, сообщается на официальном сайте "Ред Булл".

Договор рассчитан на несколько лет, логотипы компании будут нанесены на новый болид команды RB15, а также на комбинезоны гонщиков и командные грузовики, отмечается в пресс-релизе.

Фото: Ред Булл

"В последние дни рост технологии блокчейна и криптовалют был действительно выдающимся, и мы рады стать первой командой Формулы-1, которая будет вовлечена в этот процесс через наше партнерство с FuturoCoin. Защищенные цифровые валюты находятся на вершине технологического прогресса, и мы рады стать частью этой революции", - отметил глава "Ред Булл Рэйсинг" Кристиан Хорнер.