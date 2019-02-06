Промоутер назвал дату следующего боя Усика

По словам сопромоутера абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирна, украинец проведет свой следующий бой 18 мая.

При этом, не решенным остается вопрос с соперником. Усик может встретиться с россиянином Денисом Лебедевым, если решит остаться в первом тяжелом весе, а кандидата на бой в хэвивейте британец не назвал.

"Вероятно, он вернется 18 мая. Осталось принять окончательное решение - против Дениса Лебедева или против супертяжеловеса. Я думаю, что бой будет в супертяжелом весе", - цитирует Хирна isport.ua, ссылаясь на комментарий промоутера Boxing News.

По информации издания поединок состоится в США - или в Чикаго, или на курорте MGM National Harbor (Оксон-Хилл, штат Мэриленд).

Ранее Эдди Хирн называл российского супертяжа Александра Поветкина одним из вероятных соперников Усика.

Напомним, второй промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец дебютирует в супертяжелом весе.