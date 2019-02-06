Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
ГлавнаяСпорт

Промоутер назвал дату следующего боя Усика

Бой состоится в США.

Промоутер назвал дату следующего боя Усика
Александр Усик
Фото: EPA/UPG

По словам сопромоутера абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирна, украинец проведет свой следующий бой 18 мая.

При этом, не решенным остается вопрос с соперником. Усик может встретиться с россиянином Денисом Лебедевым, если решит остаться в первом тяжелом весе, а кандидата на бой в хэвивейте британец не назвал.

"Вероятно, он вернется 18 мая. Осталось принять окончательное решение - против Дениса Лебедева или против супертяжеловеса. Я думаю, что бой будет в супертяжелом весе", - цитирует Хирна isport.ua, ссылаясь на комментарий промоутера Boxing News.

По информации издания поединок состоится в США - или в Чикаго, или на курорте MGM National Harbor (Оксон-Хилл, штат Мэриленд).

Ранее Эдди Хирн называл российского супертяжа Александра Поветкина одним из вероятных соперников Усика.

Напомним, второй промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец дебютирует в супертяжелом весе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также