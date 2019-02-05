Стивенсону заменили часть челюсти, удаленной после боя с Гвоздиком

Адонис Стивенсон продолжает восстанавливаться после тяжелого нокаута от украинского боксера.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC и журнала The Ring Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) продолжает процесс восстановления после серьезных травм, полученных в прошлом декабре в чемпионском бою против украинца Александра Гвоздика.

Ранее сообщалось, что канадец начал ходить. Теперь же он перенес новую операцию – ему заменили часть челюсти, которая была удалена во время первоначальной операции, сообщает TVA Sports.

В настоящее время к Адонису вернулась возможность четко выражать свои мысли.

Медики задумываются о транспортировке боксера из Квебека в Монреаль.

Напомним, Стивенсон во время лечения побывал в состоянии искусственной комы - в качестве профилактической меры из-за возможного кровоизлияния в мозг.

Александр Гвоздик неоднократно желал выздоровления Стивенсону.