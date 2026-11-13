12 листопада у віці 79 років пішов з життя почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький — людина, яка відродила університет з чотирьохсотрічною історією. Літературознавець, педагог, громадський діяч, один із засновників Народного Руху України, з 1991 по 2009 рік був ректором і президентом НаУКМА, а потім почесним президентом. Брюховецький не просто дав нове життя старому університету. Він втілив нову для України модель вищої освіти: без хабарів і кумівства, з академічною свободою, відкритістю світу та із самоврядуванням. Про свого вчителя згадує Оксана Маркарова — економістка, дипломатка, випускниця Могилянки, членкиня наглядової ради НаУКМА.

Фото: facebook/George Vyshnya В’ячеслав Брюховецький

Зранку сьогодні велика кількість могилянців пересилають один одному одне і те ж страшне повідомлення: наш «Брюх» помер. Людина такої світлої, позитивної і, як здавалось, нескінченної енергії, що це повідомлення здається нереальним і безглуздим. В’ячеслав Степанович Брюховецький, пан Президент, а для студентів перших років Могилянки незмінно «Брюх» був людиною, що поєднувала в собі стратегічну візію, здатність її ефективно реалізовувати, вчительський і виховний талант. І при цьому – неймовірне почуття гумору і академічну і інтелектуальну глибину. Таке поєднання в одній людині вже саме по суті рідкісне явище, але Брюх також був справжнім патріотом України з глибоким розумінням історії українського народу і того, як багато треба працювати нам над подоланням наслідків радянщини та століть поневолень. Україні дуже пощастило, що людина такого калібру спрямувала енергію на відродження Києво-Могилянської академії і відновлюючи її, зібрала команду, яка заново створила унікальний освітній заклад. Університет, який є старовинним і модерним одночасно, який завжди на передовій боротьби за світло науки, цінності, інновації, і незалежність європейської України. Університет, який став другим домом для всіх могилянців.

Фото: НАУКМА почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький

Реклама

В моєму житті Брюх займав особливе значення. Мені було 16. Мій навчальний 1992-1993 рік пройшов не тільки в стресі складання випускних іспитів, очікування майбутньої розлуки з батьками і друзями, обговорення планів на самостійне життя, але й серед роздумів, в якому вищому навчальному закладі це життя почати. Мене виростили два інженери, тому вибір полягав між Львівським та Київським університетами, дискусія точилась між прикладною математикою і хімію. Моя дуже смілива мама, почувши по радіо історію про відновлення Києво-могилянської академії, для себе, мабуть, в той же момент вже зробила вибір, чого би вона бажала для мене. Однак мені демократично запропонувала під час візиту до Києва додати Могилянку до списку потенційних вузів.

І ось, після ночі в плацкартному вагоні з Рівного до Києва, ми опинились в столиці, прочитали самостійно на стінах коридору Університету імені Шевченка вимоги до абітурієнтів, спробувавши безуспішно з кимось переговорити, а після обіду на Хрещатику зайшли через браму з Контрактової площі до Києво-Могилянської академії. На плацу було не дуже людно, серед спудеїв траплялись курсанти в формі з недовиселеного ще тоді морського училища. Нас одразу запитали, що саме нас цікавить, і направили в кімнату на 2 поверсі. Там був втомлений, але уважний і усміхнений доброю усмішкою бородатий чоловік, який запросив зайти, всадив на крісла, попросив маму не втручатися в розмову і розмовляв виключно зі мною і на Ви. Через хвилювання з тієї розмови я пам’ятаю тільки початок “ну, давайте з Вами познайомимося і поговоримо” і кінець розмови “Ви знаєте, Оксано, я думаю що саме для таких як Ви ми і відроджуємо Могилянку”. Це був В’ячеслав Степанович Брюховецький, наш “Брюх”, і після цієї короткої бесіди у мене не жодного сумніву, де саме розпочинати самостійне життя в Києві.

Після цього було ще шість чудових років навчання, пригод, забав, невдач і успіхів, багато наставницьких порад від В’ячеслава Степановича, спільна робота в Дорадчій, а згодом в Наглядовій раді, спільний захист Могилянки в тяжкі часи і спільні радощі від успіхів. Коли відносно нещодавно в тому ж кабінеті на 2 поверсі ми обговорювали майбутнє Могилянки, то саме цю нашу першу зустріч-знайомство ми пригадали разом. Саме ця зустріч і, як наслідок, навчання в Могилянці стали визначальними в моєму дорослому житті і всіх моїх подальших досягненнях.

Для мене і великої кількості студентів В’ячеслав Степанович був не просто вчителем і наставником, але й справжнім старшим товаришем. Його смерть для нас всіх – велике горе, і ця втрата батька-засновника і рідної людини могилянська родина відчуватиме ще довгий час. Але якби Брюх міг нам зараз щось сказати, він би точно нагадав що, «час плинний, а Могилянка – вічна». І тепер це наша робота – забезпечити нескінченність світлої позитивної енергії, яку він відродив в особливій частині Києва на Подолі.

Фото: зі збірки Factum est factum. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. В’ячеслав Брюховецький під час фіналу першості Черкаської області з шахів, 1969 рік.

Фото: зі збірки Factum est factum. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. Контр-адмірал Олександр Коровін, Вʼячеслав Брюховецький, 23 лютого 1993 року.

Фото: Ми йдемо. НУКМА. Жовтень – грудень 2004 р. Хроніка подій» В’ячеслав Брюховецький під час святкування початку нового навчального року у Києво-Могилянській академії, 1 вересня 1993 року.

Фото: facebook/Marta Farion В’ячеслав Брюховецький і Мадлен Олбрайт, Колишня Державний секретар США

Реклама

Фото: Фото зі збірки Factum est factum. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. Президент Києво-Могилянської академії Вʼячеслав Брюховецький і перспективний політик Віктор Ющенко, Контрактова площа, 2002 рік.

Фото: facebook/Marta Farion В’ячеслав Брюховецький і Борис Ґудзяк

Фото: «Ми йдемо. НУКМА Жовтень – грудень 2004 р. Хроніка подій» Вʼячеслав Брюховецький на Рибальському мосту після акції на підтримку «5 каналу», 28 листопада 2004 року.