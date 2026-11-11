Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

На книжковому ярмарку у Відні вперше представлять велику українську програму

Кураторкою програми стала письменниця Таня Малярчук. 

CultHub
На книжковому ярмарку у Відні вперше представлять велику українську програму
Учасники й учасниці української програми ярмарку
Фото: Facebook Тані Малярчук

Під час Книжкового ярмарку у Відні (BuchWien), що відбудеться 25-29 листопада, заплановано програму Update Ukraine, присвячену україньскій культурі. 

«Це перша в історії ярмарку BuchWien українська програма такого масштабу та видимості, і я дуже вдячна організаторам за цю можливість», – повідомила на своїй Facebook-сторінці письменниця Таня Малярчук, яка стала цьогоріч кураторкою програми.

«За останні роки війна проникла в кожен закапелок українського життя, в кожну сімʼю, в кожне місто, в кожну книжку, – Малярчук пояснює свій задум. – Говорити сьогодні про українську літературу, мистецтво чи філософію, оминаючи війну, означало б ігнорувати реальність. Водночас мене цікавить не лише те, як українська культура змінилася за роки війни, а насамперед те, як вона відповідає на виклики темних часів. Як вона продовжує творити, мислити, вести діалог із суспільствами, які не мають подібного досвіду, ставити незручні запитання й уявляти майбутнє».

Серед учасників та учасниць дискусій програми Олександра Матвійчук, правозахисниця, очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод», нагородженої Нобелівською премією миру 2022 року; Катя Петровська, письменниця; Сергій Жадан, письменник, поет, військовослужбовець бригади «Хартія»; Андрій Курков, письменник; Ярослав Грицак, історик; Володимир Єрмоленко, філософ, президент Українського ПЕН та інші. 

Всього у програмі заплановано 11 подій. Із програмою можна ознайомитись на сайті ярмарку. 

Таня Малярчук – письменниця, членкиня Українського ПЕН, з 2011-го року мешкає у Відні.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies