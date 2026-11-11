На книжковому ярмарку у Відні вперше представлять велику українську програму

Під час Книжкового ярмарку у Відні (BuchWien), що відбудеться 25-29 листопада, заплановано програму Update Ukraine, присвячену україньскій культурі.

«Це перша в історії ярмарку BuchWien українська програма такого масштабу та видимості, і я дуже вдячна організаторам за цю можливість», – повідомила на своїй Facebook-сторінці письменниця Таня Малярчук, яка стала цьогоріч кураторкою програми.

«За останні роки війна проникла в кожен закапелок українського життя, в кожну сімʼю, в кожне місто, в кожну книжку, – Малярчук пояснює свій задум. – Говорити сьогодні про українську літературу, мистецтво чи філософію, оминаючи війну, означало б ігнорувати реальність. Водночас мене цікавить не лише те, як українська культура змінилася за роки війни, а насамперед те, як вона відповідає на виклики темних часів. Як вона продовжує творити, мислити, вести діалог із суспільствами, які не мають подібного досвіду, ставити незручні запитання й уявляти майбутнє».

Серед учасників та учасниць дискусій програми Олександра Матвійчук, правозахисниця, очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод», нагородженої Нобелівською премією миру 2022 року; Катя Петровська, письменниця; Сергій Жадан, письменник, поет, військовослужбовець бригади «Хартія»; Андрій Курков, письменник; Ярослав Грицак, історик; Володимир Єрмоленко, філософ, президент Українського ПЕН та інші.

Всього у програмі заплановано 11 подій. Із програмою можна ознайомитись на сайті ярмарку.

Таня Малярчук – письменниця, членкиня Українського ПЕН, з 2011-го року мешкає у Відні.