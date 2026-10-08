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CultHub

На ярмарку у Франкфурті показали книжки, обгорілі внаслідок російських атак

Інсталяцію створила мисткиня Валентина Веремко

CultHub
На ярмарку у Франкфурті показали книжки, обгорілі внаслідок російських атак
Фото: Телеграм-канал “Паблішер”

Книжки, які 1 серпня горіли в логістичному центрі «Ранку» в Харкові, привезли до Франкфурта. Обпалені видання стали основою інсталяції Born/Burn Alive, встановленої на Національному стенді України на Франкфуртському книжковому ярмарку 2026. Авторка інсталяції — мисткиня Валентина Веремко. Про це повідомляють у видавництві «Ранок».

З 7 по 11 жовтня, поки працюватиме книжковий ярмарок у Франкфурті, поряд зі стендами яскравих книжкових новинок, стоятиме скляна вітрина. Усередині неї – стос із 22 книжок із обгорілими сторінками та слідами попелу. Ці книжки були врятовані після російської атаки на автоматизований логістичний центр «Ранку» в Харкові 1 серпня 2026 року.

Того дня внаслідок удару та пожежі було знищено близько 8 мільйонів примірників книжок, зокрема понад 620 тисяч шкільних підручників.

«Дивлячись на цю інсталяцію, я бачу, як чотири століття історії вміщаються в одну скляну вітрину. Червона шкала на склі починається з 1626 року, коли вперше палили українські книжки», — зазначив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

Валентина Веремко, авторка інсталяції, розповідає, що задум проєкту виник ще 2024 року після російського удару по харківській друкарні.

За авторським задумом, обпалені книжки складені у вертикальну вежу й закриті скляною вітриною. На склі червоним нанесено вертикальну шкалу із 12 дат. Між першою і останньою датами рівно 400 років: 

  • 1626 — Cинод московської церкви наказує вилучити з українських церков книги старого українського друку; 
  • 1627 – указом царя Михайла і патріарха Філарета спалено наклад “Учительного Євангелія” К. Ставровецького; 
  • 1720 — указ Петра I забороняє друк нових книг українською мовою; 
  • 1763 — Катерина I закриває українські школи; 
  • 1775 – Знищення Запорізької Січі разом з друкарнею та бібліотекою;
  • 1863 — Валуєвський циркуляр забороняє друк освітньої та релігійної літератури українською; 
  • 1876 – Емський указ забороняє друк і ввезення українських книжок; 
  • 1937 – Розстріляне відродження - фізичне знищення авторів разом з їхніми текстами; 
  • 2014 — Вилучення української книги з бібліотек окупованих територій; 
  • 2022 — Знищення бібліотек і книгозбірень під час повномасштабного вторгнення; 
  • 2024 — Ракетний удар по друкарні “Фактор-друк” у Харкові, знищено 50 000 книжок; 
  • 2026 – сучасна фаза війни: вилучення українських книжок на окупованих територіях та цілеспрямоване знищення українських бібліотек, друкарень, видавництв та складів. 

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