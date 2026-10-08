На ярмарку у Франкфурті показали книжки, обгорілі внаслідок російських атак

Книжки, які 1 серпня горіли в логістичному центрі «Ранку» в Харкові, привезли до Франкфурта. Обпалені видання стали основою інсталяції Born/Burn Alive, встановленої на Національному стенді України на Франкфуртському книжковому ярмарку 2026. Авторка інсталяції — мисткиня Валентина Веремко. Про це повідомляють у видавництві «Ранок».

З 7 по 11 жовтня, поки працюватиме книжковий ярмарок у Франкфурті, поряд зі стендами яскравих книжкових новинок, стоятиме скляна вітрина. Усередині неї – стос із 22 книжок із обгорілими сторінками та слідами попелу. Ці книжки були врятовані після російської атаки на автоматизований логістичний центр «Ранку» в Харкові 1 серпня 2026 року.

Того дня внаслідок удару та пожежі було знищено близько 8 мільйонів примірників книжок, зокрема понад 620 тисяч шкільних підручників.

«Дивлячись на цю інсталяцію, я бачу, як чотири століття історії вміщаються в одну скляну вітрину. Червона шкала на склі починається з 1626 року, коли вперше палили українські книжки», — зазначив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

Валентина Веремко, авторка інсталяції, розповідає, що задум проєкту виник ще 2024 року після російського удару по харківській друкарні.

За авторським задумом, обпалені книжки складені у вертикальну вежу й закриті скляною вітриною. На склі червоним нанесено вертикальну шкалу із 12 дат. Між першою і останньою датами рівно 400 років: