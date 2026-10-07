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Австрійська хореографка Флорентіна Гользінгер покаже в Берліні виставу, матеріал для якої збирала в Україні

У серпні Гользінгер відвідала Україну, аби зібрати матеріал для своєї наступної роботи.

CultHub
Австрійська хореографка Флорентіна Гользінгер покаже в Берліні виставу, матеріал для якої збирала в Україні
Флорентіна Гользінгер
Фото: Зоряна Стельмах

У колишньому аеропорту Берлін-Темпельгоф, який працював з 1920-го до 2008-го року, австрійська хореографка й перформерка Флорентіна Гользінгер відкриє сезон 2027/28 Берлінської комічної опери новою постановкою про війну, повідомляє Monopol Magazin.

Нині назву пʼєси не розкрили. За описом, вона має на меті дослідити ідеологічні рушійні сили війни, представляючи як нові, так і історичні композиції.

Художні керівники опери Сюзанна Мозер і Філіп Брьокінґ назвали майбутню постановку «надзвичайною подією», а Гользінгер одним із найвидатніших голосів нашого часу, які кидають виклик жанрам.

Нагадаємо, в серпні Гользінгер відвідала кілька міст України, щоб зібрати матеріал для своєї наступної роботи і поспілкуватися з українськими митцями та мисткинями.

Премʼєра нової пʼєси у Берліні запланована на 18 вересня 2027 року.

Про Флорентіну Гользінгер:

  • австрійська хореографка та перформерка; 
  • відома радикальними роботами, що поєднують циркові, балетні та оперні прийоми з феміністичними поглядами на тілесність;
  • у 2024-му її оперу «Sancta» (Святий) з пірсингом, несимульованим сексом та кровʼю – справжньою та фейковою критикували як «карикатуру на святу месу»;
  • у 2025-му у виставі «Ophelia's Got Talent» (Офелія має талант) Гользінгер задіяла дітей, які з'являлися на сцені разом з оголеними дорослими;
  • цьогоріч Гользінгер представила Австрію на Венеційській бієнале з перформансом «Seaworld Venice» (Морський світ Венеції), де перформарка висіла оголеною головою вниз усередині гігантського бронзового дзвону.

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