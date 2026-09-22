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У Лондоні показали виставу за пʼєсою Валерія Пузіка

Постановка «Небо Земля Плюс» зроблена на основі пʼєси «Привиди у гілках».

CultHub
У Лондоні показали виставу за пʼєсою Валерія Пузіка
Сцена з лондонської постановки
Фото: Alice Reins

У Лондоні відбувся допрем’єрний показ вистави «Небо Земля Плюс» (Heaven to Earth Plus) за п’єсою українського письменника, художника, режисера й військовослужбовця Валерія Пузіка «Привиди у гілках». Це перша повноцінна сценічна постановка п’єси.

Про це Пузік повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Режисеркою вистави стала Сандра Топольська. Сюжет оригінальної п’єси в адаптації зберегли, однак скоротили кількість персонажів, а частину монологів доповнили або замінили поезіями загиблого військовослужбовця й поета Максима Кривцова. Загалом у постановці звучать шість його віршів.

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«Небо Земля Плюс» — автобіографічна історія українського військового про життя на межі між життям і смертю, страх та досвід війни, розповідає Читомо. У постановці поєднали драматичний текст, українські народні пісні, живу музику й поезію.

У листопаді виставу покажуть ще тричі у Лондоні — 7 листопада о 19:00, 14 листопада о 17:00 та 21 листопада о 17:00 у The Space Theatre. Покази відбудуться у межах Voila! Theatre Festival, що триватиме в Лондоні з 2 до 22 листопада. Фестиваль об’єднає вистави різними мовами на кількох театральних майданчиках міста.

 

До акторського складу «Небо Земля Плюс» увійшли Матвій Смірнов, Володимир Процюк, Вікторія Хаджию, Олександра Топольська, Дмитро Фонарюк, Матьє Робер, Йосип Гарга, Ірина Васюк, Томаш Сокульський, Ніна Давидова та Ольга Конів. Над виставою також працювали музична директорка Тетяна Маковей, піаністка Наталія Гуз, контрабасист Петер Савула, хореографка Альона Антіпенко, художниця костюмів Ірина Васюк та технічний оператор Олексій Даценко.

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П’єса Валерія Пузіка «Привиди у гілках» вийшла у межах проєкту «Драма Панорама» у 2025 році. Раніше її переклали англійською та представляли у форматі сценічних читань у США.

 

Валерій Пузік — військовослужбовець, поет, прозаїк, художник, режисер, сценарист. Автор книжок «З любов’ю — тато», «Бездомні пси», «Моноліт», «Я бачив його живим, мертвим і знову живим», «Шахта. Ранкове зведення», співавтор книжки «Наші Котики. Бліндаж» (видавництва «Лабораторія», «Саміт-книга», «ДІПА», «Видавництво Старого Лева», «Фоліо»), співавтор майбутньої збірки «#Фронтмени» (Видавництво 333).

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