На Міжнародному кінофестивалі у Литві покажуть фільми про війну в Україні

На Міжнародному кінофестивалі у Литві Nepatogus kinas, що триватиме з 5 до 25 жовтня, представлять документальні фільми «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса та «Куба & Аляска» Єгора Трояновського про війну в Україні у рамках програми «Blue Yellow». Про це йдеться на сайті фестивалю.

За описом, «Простий солдат» – повнометр, у якому Рижиков, що вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та отримав позивний «Кенон», протягом трьох з половиною років фіксував свою трансформацію від оповідача до воїна. Спершу кожен вибух приголомшує його, змушуючи ховатися на підлозі забарикадованої кухні, а шокуючі сцени з фронту під Ірпенем здаються майже нереальними кадрами з фільму. Однак поступово межа між уявленням і реальністю стирається. Ейфорія й чутливість зникають, а війна змінює спосіб сприйняття світу. Герой дедалі більше віддаляється від самого себе й від цивільного життя, а емоційна напруга перестає знаходити вихід.

Стрічка є копродукцією України, США та Британії. Серед компаній, що здійснили виробництво фільму, – український продакшн Erzya Films.

Реклама

На фестивалі покази відбудуться 7 жовтня у кінотеатрі FC Vingis та 21 жовтня в SKALVIJA у Вільнюсі з литовськими та англійськими субтитрами.

Фото: nepatoguskinas.lt Кадр із фільму "Куба & Аляска" Єгора Трояновського

За описом, «Куба & Аляска» Трояновського розповідає про дружбу двох молодих парамедикинь з позивними «Куба» та «Аляска», які працюють у Харківській області. Попри евакуацію та нічні виклики, вони знаходять час, аби спілкуватися про модні колекції та мистецтво – життя, яке на передовій здається далеким.

«Куба & Аляска» створено у співпраці України (копродукція із Суспільним), Бельгії та Франції. Копродюсеркою стала співзасновниця української компанії 2Brave Productions Ольга Брегман.

Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі Sheffield Doc Fest у Великій Британії.

Фото: nepatoguskinas.lt Кадр із фільму "Велика патріотична поїздка" Робіна Квапіла

Крім цього, у рамках програми «Blue Yellow» покажуть документальну стрічку «Велика патріотична поїздка» чеського режисера Робіна Квапіла про подорож чеських путіністів до прифронтових територій України.

За описом, на оголошення Квапіли «Чи вірите ви, що війна в Україні – це обман? Станьте героєм нового фільму» відгукнулися чехи Ніколу, Іво та Петру, які симпатизують путінській Росії та сумніваються в масштабах війни в Україні. Погодившись на пропозицію режисера, вони вирушили до Харкова, де зіткнулися з реальністю війни, яка суперечить їхнім переконанням. Квапіла мав на меті дослідити глибокий вплив пропаганди, коли особиста правда стає важливішою за життя інших людей.

Подорож координувалася з Міністерством внутрішніх справ Чехії та Службою безпеки України. Виробництво фільму здійснила чеська компанія Punk Film.

У рамках фестивалю покази «Велика патріотична поїздка» відбудуться 10 жовтня у FC Vingis та 23 жовтня в SKALVIJA.

Про Артема Рижикова:

український режисер та кінооператор;

після повномасштабного вторгнення долучився до Київської ТрО;

у липні 2026 року став лавреатом національної кінопремії «Золота Дзиґа» у категорії «Відкриття року».

Про Єгора Трояновського:

український режисер та режисер монтажу;

серед його робіт – стрічки «Тил», «Аеродром» та «Бєс»;

у 2025 році стрічку «Куба & Аляска» показали на Сараєвському кінофестивалі.

Про Nepatogus kinas (Незручні фільми):