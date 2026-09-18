Комітет Шевченківської премії розпочав прийом творів: які правила й терміни

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка розпочав прийом літературно-мистецьких творів. Він триватиме з 16 вересня по 2 листопада. Цьогоріч премія отримала нову номінацію – «Архітектурне мистецтво». У її межах розглядатимуть, зокрема, архітектуру будівель і споруд, проєкти реконструкції, реставрації та адаптивного переосмислення, а також містобудування, архітектуру середовища, урбаністику, ландшафтну архітектуру та публічні простори.
У пресслужбі Комітету повідомили, що майбутня конкурсна кампанія стане продовженням роботи над оновленням Шевченківської премії та розширенням її присутності в сучасному культурному процесі. Йдеться не лише про збільшення кількості номінацій, а й про уважніше бачення того, як сьогодні розвивається українське мистецтво. Одним із важливих векторів роботи Комітету назвали відкритість до нових мистецьких практик, посилення професійного діалогу з культурним середовищем та ширше представлення українського мистецтва в Україні й за кордоном.
«Розширення номінацій є свідченням прагнення відзначати різноманітність і багатогранність українського мистецтва, яке відкриває себе у різних проявах, унікальних синергіях, у діалозі зі світовими трендами. Це дозволяє Шевченківській премії ширше охоплювати сучасний культурний процес і відзначати тих, хто формує його сьогодні», – зазначив голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук.
З минулого року до премії додали номінації «Фотомистецтво», «Дизайн», «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів», а замість єдиної літературної премії запровадили окремі нагороди за поезію і прозу. Загалом премію присуджують у 14 номінаціях:
- проза;
- поезія;
- літературознавство і мистецтвознавство;
- публіцистика і журналістика;
- музичне мистецтво;
- концертно-виконавське мистецтво;
- театральне мистецтво;
- кіномистецтво;
- візуальні мистецтва;
- архітектурне мистецтво;
- фотомистецтво;
- декоративно-прикладне мистецтво;
- дизайн;
- творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.
На здобуття премії можна висувати нові оригінальні твори, опубліковані або випущені у світ протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до їх висунення. Для номінацій «Архітектурне мистецтво» та «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» висувати можна безпосередніх авторів архітектурних творів та культурно-мистецьких проєктів, створених або реалізованих як цілісні культурні явища протягом останніх п’яти років.
Окремо визначені напрями і для нових номінацій. У фотомистецтві прийматимуть документальну, репортажну та художню фотографію, як окремі твори, серії чи фотопроєкти; у дизайні роботи у сфері графічного та комунікаційного, предметного та промислового, середовищного і фешн-дизайну; у творчому кураторстві виставкові, фестивальні та дослідницькі проєкти, результати яких можуть бути представлені, зокрема, у форматі тематичних сайтів чи вебархівів.
Отримати консультацію щодо оформлення документів на здобуття Національної премії-2027 можна в Секретаріаті Комітету за телефонами 270-59-49, 278-11-93, 38 (099) 314-00-93 та електронною поштою: [email protected].
Твори та документи надсилати поштою або залишати у поштовій скриньці Комітету на першому поверсі. Адреса Комітету: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, кім. 404-405. Особисто подати пакет документів можна за попередньою домовленістю за телефонами: 270-59-49, 278-11-93, +38 (099) 314-00-93.
Детальніша інформація про порядок висунення творів, перелік необхідних документів та вимоги до їх оформлення доступна на сайті Комітету.
- Шевченківська премія – престижна державна нагорода в сфері культури й мистецтва. Нею відзначають творців за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є «вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства».