Комітет Шевченківської премії розпочав прийом творів: які правила й терміни

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка розпочав прийом літературно-мистецьких творів. Він триватиме з 16 вересня по 2 листопада. Цьогоріч премія отримала нову номінацію – «Архітектурне мистецтво». У її межах розглядатимуть, зокрема, архітектуру будівель і споруд, проєкти реконструкції, реставрації та адаптивного переосмислення, а також містобудування, архітектуру середовища, урбаністику, ландшафтну архітектуру та публічні простори.

У пресслужбі Комітету повідомили, що майбутня конкурсна кампанія стане продовженням роботи над оновленням Шевченківської премії та розширенням її присутності в сучасному культурному процесі. Йдеться не лише про збільшення кількості номінацій, а й про уважніше бачення того, як сьогодні розвивається українське мистецтво. Одним із важливих векторів роботи Комітету назвали відкритість до нових мистецьких практик, посилення професійного діалогу з культурним середовищем та ширше представлення українського мистецтва в Україні й за кордоном.

«Розширення номінацій є свідченням прагнення відзначати різноманітність і багатогранність українського мистецтва, яке відкриває себе у різних проявах, унікальних синергіях, у діалозі зі світовими трендами. Це дозволяє Шевченківській премії ширше охоплювати сучасний культурний процес і відзначати тих, хто формує його сьогодні», – зазначив голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук.

Реклама

З минулого року до премії додали номінації «Фотомистецтво», «Дизайн», «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів», а замість єдиної літературної премії запровадили окремі нагороди за поезію і прозу. Загалом премію присуджують у 14 номінаціях:

проза;

поезія;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

архітектурне мистецтво;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн;

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

На здобуття премії можна висувати нові оригінальні твори, опубліковані або випущені у світ протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до їх висунення. Для номінацій «Архітектурне мистецтво» та «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» висувати можна безпосередніх авторів архітектурних творів та культурно-мистецьких проєктів, створених або реалізованих як цілісні культурні явища протягом останніх п’яти років.

Окремо визначені напрями і для нових номінацій. У фотомистецтві прийматимуть документальну, репортажну та художню фотографію, як окремі твори, серії чи фотопроєкти; у дизайні роботи у сфері графічного та комунікаційного, предметного та промислового, середовищного і фешн-дизайну; у творчому кураторстві виставкові, фестивальні та дослідницькі проєкти, результати яких можуть бути представлені, зокрема, у форматі тематичних сайтів чи вебархівів.

Отримати консультацію щодо оформлення документів на здобуття Національної премії-2027 можна в Секретаріаті Комітету за телефонами 270-59-49, 278-11-93, 38 (099) 314-00-93 та електронною поштою: [email protected].

Твори та документи надсилати поштою або залишати у поштовій скриньці Комітету на першому поверсі. Адреса Комітету: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, кім. 404-405. Особисто подати пакет документів можна за попередньою домовленістю за телефонами: 270-59-49, 278-11-93, +38 (099) 314-00-93.

Детальніша інформація про порядок висунення творів, перелік необхідних документів та вимоги до їх оформлення доступна на сайті Комітету.