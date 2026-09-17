Ірландський мовник відмовився від участі й трансляції «Євробачення-2027»

Ірландська суспільна телерадіокомпанія RTÉ підтвердила, що країна не братиме участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2027» і не транслюватиме його.

У своїй заяві мовник зазначив, що його позиція залишається незмінною через загибель людей і гуманітарну кризу в Смузі Гази. Також у RTÉ висловили стурбованість через те, що незалежні міжнародні журналісти досі не мають доступу до цієї території.

Це рішення стало продовженням бойкоту: Ірландія вже відмовлялася від участі та трансляції конкурсу цього року у Відні після того, як Європейська мовна спілка (EBU) дозволила змагатися ізраїльському мовнику KAN.

Директор «Євробачення» Мартін Грін заявив, що в EBU шкодують про рішення RTÉ, але повністю його поважають і сподіваються на повернення країни в майбутньому. Раніше про відмову від участі оголосив і нідерландський мовник AVROTROS.