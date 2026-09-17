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Ірландський мовник відмовився від участі й трансляції «Євробачення-2027»

Країна також проігнорувала пісенний конкурс цього року.

Ірландський мовник відмовився від участі й трансляції «Євробачення-2027»
Євробачення-2027
Фото: EBU

Ірландська суспільна телерадіокомпанія RTÉ підтвердила, що країна не братиме участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2027» і не транслюватиме його. 

У своїй заяві мовник зазначив, що його позиція залишається незмінною через загибель людей і гуманітарну кризу в Смузі Гази. Також у RTÉ висловили стурбованість через те, що незалежні міжнародні журналісти досі не мають доступу до цієї території. 

Це рішення стало продовженням бойкоту: Ірландія вже відмовлялася від участі та трансляції конкурсу цього року у Відні після того, як Європейська мовна спілка (EBU) дозволила змагатися ізраїльському мовнику KAN.

Директор «Євробачення» Мартін Грін заявив, що в EBU шкодують про рішення RTÉ, але повністю його поважають і сподіваються на повернення країни в майбутньому. Раніше про відмову від участі оголосив і нідерландський мовник AVROTROS.

  • Євробачення-2027 року відбудеться у Болгарії і триватиме з 11 по 15 травня. Остаточний список усіх учасників EBU оприлюднить пізніше. 
  • Ірландія виступала на пісенному конкурсі з 1965 року та здобувала перемогу сім разів.
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