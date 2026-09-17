Стрічка «Поверніть мені ім’я» змагається в категорії «Документальні фільми про внутрішні справи»

Олексій Юков на премʼєрі стрічки в Києві в лютому 2026 року.

Фільм «Радіо Свобода» «Поверніть мені ім’я», який зняв журналіст Марʼян Кушнір, потрапив до короткого списку премії The AIBs, Асоціації міжнародного мовлення, в категорії «Документальні фільми про внутрішні справи».

Згідно з описом, це фільм про те, як повертаються тіла загиблих українських солдатів. Це свідчення масштабів горя, якого завдала і продовжує завдавати Росія. Це чесна розповідь про велику роботу тих, хто ідентифікує та встановлює імена загиблих. Наратив стрічки бере свій початок на полі бою, а завершується, коли тіла загиблих знайшли, ідентифікували і повернули рідним. Фільм розкриває значення поняття «зниклий безвісти» через конкретні історії людей, які страждають від невизначеності, зокрема, історію жінки, яка за один рік стала дружиною, матір’ю та вдовою.

Один із героїв фільму – керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков. Юков був вбитий росіянами 5 серпня 2026 року на лінії зіткнення.

Українська премʼєра відбулась 10 лютого в Києві у кінотеатрі «Жовтень». Стрічка доступна для перегляду онлайн.

У конкурсі The AIBs стрічка Мар’яна Кушніра змагатиметься з шістьма іншими конкурентами, серед яких матеріали виробництва BBC Breakfast, BBC Northern Ireland, Green Bean Media тощо.

Переможців буде оголошено на гала-церемонії AIB, який відбудеться в Лондоні 20 листопада 2026 року.