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На кінофестивалі DMZ Docs у Південній Кореї відбудеться премʼєра фільму «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних

Фільм увійде до програми Verite, фільми якої зображують незламну волю зберегти безперервність життя.

CultHub
На кінофестивалі DMZ Docs у Південній Кореї відбудеться премʼєра фільму «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних
Кадр з фільму «Ілюзія тихої ночі»

11 та 13 вересня відбудеться азійська премʼєра стрічки «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних на 18-му Міжнародному фестивалі документального кіно DMZ (DMZ Docs). Про це йдеться на сайті DMZ Docs.

Фільм увійде до програми Verite, яка представить стрічки, що зображують виживання не лише як інстинкт, а як незламну волю зберегти безперервність життя.

За описом, «Ілюзія тихої ночі» зафіксувала сотні життів українців по всій Україні в одну й ту саму літню ніч у липні 2025-го року. Матеріали, що увійшли до стрічки, відзняли 40 операторів та сотні громадян. За задумом, ніч мали задокументувати різні за професіями, віком та статтю люди з усіх регіонів країни, включно з тимчасово окупованими територіями Донецька та Криму. Стрічка мала на меті засвідчити, як життя триває попри війну, демонструючи стійкість нації, що перебуває у невизначеності.

Проєкт створила компанія «Табор» на замовлення Суспільного Мовлення.

DMZ Docs триватиме з 10 до 16 вересня.

У квітні цього року «Ілюзія тихої ночі» отримала спеціальну відзнаку на 57-му Міжнародному кінофестивалі Visions du Réel у Ньйоні (Швейцарія) в секції Burning Lights.

Про Ольгу Черних:

  • українська режисерка;
  • у 2024-му році її дебютний фільм «Фото на памʼять» відкрив Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі (IDFA) та здобув головну нагороду кінофестивалю в Сараєві в категорії «Документальні фільми».

Про DMZ Docs:

  • семиденний фестиваль документального кіно у Південній Кореї, заснований у 2009-му році;
  • щоосені проводиться менш ніж за двадцять кілометрів від Корейської демілітаризованої зони;
  • слоган фестивалю – «Мир не мовчазний»;
  • має на меті демонструвати фільми, присвячені миру, співіснуванню та примиренню.

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