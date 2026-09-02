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На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм «Чорнобиль-2: життя після» про українську родину, яка пережила дві трагедії

Показ відбудеться у межах Market Screening TIFF

CultHub
На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм «Чорнобиль-2: життя після» про українську родину, яка пережила дві трагедії
Кінозала у TIFF Lightbox
Фото: kpmb.com

У рамках 51-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), що триватиме з 10 до 20 вересня, відбудеться показ канадсько-українського документального фільму «Chernobyl-2: Life After» (Чорнобиль-2: життя після) канадської режисерки українського походження Ольги Антімоні. Про це йдеться на сайті TIFF.

Сеанс пройде 15 вересня у культурному центрі TIFF Lightbox у межах Market Screening TIFF (ринковий показ), який передбачає представлення фільмів професійній аудиторії, зокрема дистрибʼюторам та байєрам. 

За описом, у стрічці показано як 30 років тому маленька дівчинка на імʼя Катя дивилася на весілля своїх батьків. Нині вона сама виходить заміж у Дніпрі, яке роками живе в умовах війни та повітряних тривог. Її батько був ліквідатором аварії на Чорнобильської АЕС. Себе та друзів він називав «жайворонками», а боротьбу за виживання після – «Чорнобиль-2». У 2022-му році його родину спіткала нова трагедія – повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

Фільм поєднав архівні кадри 20-річної давнини з матеріалами, відзнятими під час Великої війни. Він має на меті простежити, як одна катастрофа лунає крізь іншу, і, як сім'я, попри Чорнобильську катастрофу в минулому та нинішню війну, продовжує любити, сміятися, долати труднощі та рухатися вперед.

Про Ольгу Антімоні:

  • канадська режисерка українського походження;
  • співрежисерка документального фільму «Вірський. Танець свободи» про українського хореографа Павла Вірського.

Про Міжнародний кінофестиваль в Торонто:

  • щорічний провідний кінофестиваль Північної Америки;
  • у 2024-му році у межах програми TIFF Discovery відбулась премʼєра стрічки «Ти – космос» Павла Острікова;
  • у 2024-му році фестиваль показав російський пропагандистський фільм «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової, згодом організатори TIFF призупинили покази, але зазначили, що прагнуть відновити їх, коли «це буде безпечно»;
  • у 2025-му році фільм «До перемоги!» українського режисера Валентина Васяновича здобув головний приз у конкурсній програмі фестивалю Platform;
  • цьогоріч на TIFF відбудуться світова премʼєра документального фільму «Чорні соняшники» про українську молодь американського режисера Джеймса Маркуса Хейні та показ автобіографічної стрічки «По батькові» (Patronymic) української режисерки Марії Пономарьової у конкурсній програмі короткого метру TIFF Short Cuts.

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