На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм «Чорнобиль-2: життя після» про українську родину, яка пережила дві трагедії

У рамках 51-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), що триватиме з 10 до 20 вересня, відбудеться показ канадсько-українського документального фільму «Chernobyl-2: Life After» (Чорнобиль-2: життя після) канадської режисерки українського походження Ольги Антімоні. Про це йдеться на сайті TIFF.

Сеанс пройде 15 вересня у культурному центрі TIFF Lightbox у межах Market Screening TIFF (ринковий показ), який передбачає представлення фільмів професійній аудиторії, зокрема дистрибʼюторам та байєрам.

За описом, у стрічці показано як 30 років тому маленька дівчинка на імʼя Катя дивилася на весілля своїх батьків. Нині вона сама виходить заміж у Дніпрі, яке роками живе в умовах війни та повітряних тривог. Її батько був ліквідатором аварії на Чорнобильської АЕС. Себе та друзів він називав «жайворонками», а боротьбу за виживання після – «Чорнобиль-2». У 2022-му році його родину спіткала нова трагедія – повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Фільм поєднав архівні кадри 20-річної давнини з матеріалами, відзнятими під час Великої війни. Він має на меті простежити, як одна катастрофа лунає крізь іншу, і, як сім'я, попри Чорнобильську катастрофу в минулому та нинішню війну, продовжує любити, сміятися, долати труднощі та рухатися вперед.

Про Ольгу Антімоні:

канадська режисерка українського походження;

співрежисерка документального фільму «Вірський. Танець свободи» про українського хореографа Павла Вірського.

Про Міжнародний кінофестиваль в Торонто: