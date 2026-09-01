У Фінському національному театрі прозвучать драматичні твори українських ветеранів

У рамках заходу також відбудеться розмова з драматургинею та ветеранкою Аліною Сарнацькою.

5 вересня у Фінському національному театрі в Гельсінкі відбудуться читання «Я хочу жити, дихати, танцювати, кохати – нові тексти з України» драматичних текстів українських ветеранів, йдеться на сайті театру.

За описом, захід має на меті висвітлити українські голоси, які залишилися поза увагою дискусій і новин про російсько-українську війну. Під час читань прозвучать нові документальні драматичні тексти, написані молодими українськими ветеранами. Над їхнім перекладом та упорядкуванням працювала письменниця Еллі Сало, а режисеркою стала Ріікка Оксанен.

У заході візьме участь українська драматургиня, правозахисниця та ветерантка Аліна Сарнацька. Під модеруванням журналістки Марії Сяко вона розповість про роботу митця в умовах війни, роль театру у воєнний час та, що переживає Україна нині.

Читання проведуть за співпраці Фінського національного театру та Ryhmäteatterin у партнерстві з Театром ветеранів, Посольстом України, міста Гельсінкі, AR Safe Haven Helsinki, Artists at Risk (AR), Creative Europe, Group Theatre та The Finnish Arts and Culture Agency.

Про Аліну Сарнацьку:

українська драматургиня, журналістка, правозахисниця та ветеранка;

авторка публіцистичних, художніх і драматичних текстів, присвячених темам війни, прав людини, тілесності, насильства та соціальної маргіналізації;

співзасновниця волонтерської патронатної служби «Теплоносії»;

лауреатка конкурсу «Липневий мед 2024» у номінації «Вечірня сцена» за п’єсу «Баланс»;

у травні 2026 року відбулись читання її творів у Вашингтоні.

Про Фінський національний театр: