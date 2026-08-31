Україна стала почесною країною-учасницею музичного фестивалю Reeperbahn в Німеччині

На фестивалю виступлять Ganna, Марина Круть і Kazhanna.

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Україна стала першою державою, яка отримала звання почесної країни (Guest Country of Honour) на одному з найбільших європейських музичних фестивалів та конференцій Reeperbahn Festival, що відбудеться 16-19 вересня у німецькому Гамбурзі.

Про це повідомляє Суспільне Культура із посиланням на громадську ініціативу Music Export Ukraine.

Таким чином організатори відзначають країни, які підтримують молодих виконавців, запроваджують інновації та послідовно розвивають міжнародні зв'язки власної музичної індустрії.

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Цьогоріч українські артисти виступатимуть на сценах фестивалю та візьмуть участь у конференційній програмі. Серед заявлених виконавців: Ganna, Марина Круть і Kazhanna.

Ganna отримала номінацію на Anchor Reeperbahn Festival International Music Award. Ця нагорода допомагає відкривати молодих артистів. Раніше відзнакою нагороджували Alyona Alyona.

Крім того, спільний україно-німецький аудіовізуальний проєкт Disturbed Ground номінували в категорії «Найкращий експеримент» від німецької асоціації незалежних музичних бізнесів VUT. Проєкт досліджує екологічні наслідки війни в Україні. Над створенням нових робіт працюють українські та європейські артисти: Undo Despot, Zeynep Schilling, Khrystyna Kirik, Mark Bain, а також Alen Hast та Myk Rudik. Кураторками проєкту є Маріана Березовська та Анастасія Сирадоєва.

18 вересня в межах фестивалю відбудеться панельна дискусія Music Beyond the Stage: When Artists Take on New Roles. Вона пройде у форматі відкритого інтерв'ю з українськими культурними діячами, чиє життя та діяльність кардинально змінилися через війну. Модеруватиме подію німецька культурна журналістка та кураторка Юлія Бокслер.

Серед запрошених спікерів і спікерок: