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Мерц: Берлін готує відповідь на інцидент в аеропорту Лейпцига

"Хоча відповідь надійде від Німеччини, вона скоординована з ЄС та партнерами по НАТО".

Мерц: Берлін готує відповідь на інцидент в аеропорту Лейпцига
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готує відповідь на ймовірний напад за допомогою дрона на український вантажний літак у Лейпцигу.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ARD, передає "Радіо Свобода".

"У федеральному уряді існує широкий консенсус щодо того, як нам слід реагувати. І ми чітко висловимо свою позицію найближчими днями: це відбудеться вже незабаром", – сказав Мерц.

Він наголосив, що хоч відповідь надійде від Німеччини, вона скоординована з Європейським Союзом та партнерами по НАТО.

"Партнери в Європейському Союзі та НАТО не будуть здивовані", – пояснив канцлер Німеччини.

Напередодні видання Politico повідомило, що найближчими днями уряд звинуватить у нападі Росію та оголосить про заходи, які включатимуть санкції, узгоджені з партнерами з ЄС.

  • Наразі Німеччина офіційно не назвала, хто, на її думку, стоїть за інцидентом в аеропорту Лейпцига 4 серпня, коли поблизу українського вантажного літака «Антонов», що використовувався для перевезення військових вантажів, було виявлено дрон, навантажений вибухівкою.
  • Однак міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт назвав інцидент у Лейпцигу «гібридним сценарієм нападу» і не виключив можливої причетності іноземних держав.
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