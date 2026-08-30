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Трамп оголосив про плани заповнити нацрезерви США венесуельською нафтою

Він назвав це "подарунком від Венесуели народу Сполучених Штатів".

Трамп оголосив про плани заповнити нацрезерви США венесуельською нафтою
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір використати венесуельську нафту для поповнення своїх стратегічних національних резервів.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Радіо Свобода".

"Одне з того, що я збираюся зробити з венесуельською нафтою, – це поповнити Стратегічні національні резерви, які через Байдена були практично вичерпані", – написав Трамп.

За його словами, процес поповнення резервів розпочнеться вже найближчим часом. Трамп назвав це "подарунком від Венесуели народу США".

Напередодні Трамп заявив про укладення між США та Венесуелою найбільшої в історії світової нафтової угоди, яка передбачає отримання американською стороною контрольного пакета акцій над підтвердженими запасами нафти обсягом понад 65 млрд барелів.

Видання The Wall Street Journal писало, що коли енергетичні компанії США відмовилися інвестувати з бажаною швидкістю та масштабами, адміністрація Трамп розробила надзвичайне рішення – зробити сам уряд США інвестором. За даними видання, угода, оголошена 28 серпня, дає Вашингтону частку у приватній компанії, яка отримає сторічні права на розробку 17 нафтових родовищ із запасами 65 млрд барелів – пʼятою частиною доведених резервів країни.

  • Президент США Трамп нещодавно оголосив про набрання чинності нової нафтової угоди між Америкою та Венесуелою, яку глава держави охарактеризував як "найбільшу в історії". Йдеться про розробку 17 родовищ, які мають потенціал видобутку у 65 мільярдів барелів. Венесуельська влада стверджує, що нові нафтові домовленості принесуть бюджету країни понад 200 мільядів доларів у вигляді податків та ще половину цієї суми як інвестиції.
  • Тимчасова президентка Венесеули Делсі Родрігес надала приватній компанії, яка перебуває у взаємодії з Вашингтоном, права використовувати родовища упродовж наступних 100 років. Після цього і прихильники жорсткої лінії у Венесуелі, і представники опозиції розкритикували Родрігес за згоду надати США ексклюзивний доступ до цінних нафтових ресурсів країни. 
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