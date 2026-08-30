Трамп оголосив про плани заповнити нацрезерви США венесуельською нафтою

Він назвав це "подарунком від Венесуели народу Сполучених Штатів".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір використати венесуельську нафту для поповнення своїх стратегічних національних резервів.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Радіо Свобода".

"Одне з того, що я збираюся зробити з венесуельською нафтою, – це поповнити Стратегічні національні резерви, які через Байдена були практично вичерпані", – написав Трамп.

За його словами, процес поповнення резервів розпочнеться вже найближчим часом. Трамп назвав це "подарунком від Венесуели народу США".

Напередодні Трамп заявив про укладення між США та Венесуелою найбільшої в історії світової нафтової угоди, яка передбачає отримання американською стороною контрольного пакета акцій над підтвердженими запасами нафти обсягом понад 65 млрд барелів.

Видання The Wall Street Journal писало, що коли енергетичні компанії США відмовилися інвестувати з бажаною швидкістю та масштабами, адміністрація Трамп розробила надзвичайне рішення – зробити сам уряд США інвестором. За даними видання, угода, оголошена 28 серпня, дає Вашингтону частку у приватній компанії, яка отримає сторічні права на розробку 17 нафтових родовищ із запасами 65 млрд барелів – пʼятою частиною доведених резервів країни.