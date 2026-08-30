Axios: директор ЦРУ під час візиту до Москви запропонував провести зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Метою візиту Реткліффа було, зокрема, з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна повернутися до відновлення переговорів з Україною за посередництва США.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви на початку цього тижня запропонував провести тристоронню зустріч українського лідера Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна з метою завершення війни.

Про це пише Axios із посиланням на два джерела, обізнані із ситуацією.

Зазначається, що це був перший випадок, коли Реткліфф особисто долучився до дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення прориву у врегулюванні війни між Росією та Україною.

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За словами джерел, метою візиту Реткліффа було, зокрема, з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна повернутися до відновлення переговорів з Україною за посередництва США.

У п'ятницю американські посадовці поінформували Володимира Зеленського про переговори Реткліффа в Москві та його пропозицію провести тристоронній саміт. Адміністрація Трампа вже пропонувала таку ідею раніше. Зеленський її підтримував, але Путін від неї відмовлявся.

Видання пише, що американські посадовці повідомили Зеленському, що під час зустрічей у Москві Реткліфф також запропонував відновити мирні переговори. The New York Times писала, що Реткліфф передав Бортникову «похмуру оцінку» ситуації на фронті та закликав Росію домовитися до того, як її становище погіршиться.

Джерела повідомили Axios, що Реткліфф дійшов висновку: Бортников є конструктивним учасником процесу і може допомогти відновити дипломатичні зусилля.

У вівторок Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, де зустрівся із директором Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортниковим.

Трамп заявив Axios, що візит Реткліффа був «звичайною робочою справою» і не мав на меті попередити Росію про неприпустимість нападів на територію НАТО.

Переговори між Росією та Україною за посередництва адміністрації Трампа були призупинені в середині лютого після початку війни з Іраном.

Представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх кількох місяців окремо проводили переговори з російськими та українськими представниками, однак значного прогресу досягти не вдалося.

У п'ятницю Зеленський подякував США за «необхідний тон розмови з Росією» та заявив, що адміністрація Трампа «просуває реалістичне бачення того, що потрібно зробити і чого необхідно досягти».