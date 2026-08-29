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Зеленський про детонацію боєприпасів після удару по селу Мила: будуть відповідні висновки

Про ситуацію доповів голова уряду і міністр внутрішніх справ. 

Зеленський про детонацію боєприпасів після удару по селу Мила: будуть відповідні висновки
Удар по селу Мила
Фото: скриншот відео

Протягом ночі 29 серпня Росія атакувала Одеську, Київську, Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську, Миколаївську, Донецьку і Чернігівську області. Фактично безперервні удари реактивними дронами були по Києву, повідомив президент Володимир Зеленський

Він вважає, що Україна не може бути сама в пошуку рішень для захисту від таких ударів. Також президент прокоментував російський удар по Бучанському району, після якого почалася детонація боєприпасів. 

«З вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Розгорнуті штаби на місці для допомоги людям. Залучені всі необхідні служби. Працюють підрозділи ДСНС – понад 300 працівників. Був удар по складу з подальшою детонацією. На жаль, є значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю», – сказав він. 

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Станом на ранок відомо про 27 жертв, зокрема загинув голови Дмитрівської територіальної громади Тарас Дідич, що прибув на місце удару рятувати людей. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

«Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки», – сказав Зеленський. 

Про ситуацію доповідали прем'єр і міністр внутрішніх справ. Зеленський заявив, що ті, хто допустив такі наслідки, мають понести відповідальність за свої рішення.

Удар по Бучанському району

28 серпня, у другий день безперервного терору дронами столичного регіону, росіяни атакували виробництво в Бучанському районі. Після удару почалася детонація. Станом на ранок ліквідація наслідків триває. Відомо про 27 жертв, але кількість може зрости, повідомив очільник ОВА. Поранені 42 людини. 

Це вже другий подібний випадок в Київській області за останній час. В липні внаслідок удару по Вишневому була масштабна детонація на оборонному підприємстві. Внаслідок вибухів зруйновано цілі вулиці, були жертви і поранені.

Голова Укроборонпрому на тлі трагедії був звільнений. Триває розслідування.

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