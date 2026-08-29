Втім, навіть до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей – нереалістичний сценарій для противника, вважають в Офісі президента України

Військове керівництво РФ отримало завдання до 31 грудня 2026 року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.

“Натомість їхнє військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб'єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина”, – зазначив він.

Водночас у росіян далі в планах створити буферну зону у Харківській і Сумській областях, частково Чернігівській “на глибину до 20 кілометрів і з можливістю подальшого її нарощування”.

“Збільшення цієї буферної зони пов'язане, в першу чергу, зі змінами технічних і тактико-технічних характеристик безпілотних апаратів. Умовно кажучи, кілзона росте, можливості безпілотників ростуть”, – додав Паліса.

У нещодавньому інтерв’ю президент Володимир Зеленський заявив, що вихід Сил оборони з Донбасу неможливий, оскільки немає гарантій, що Путін не піде далі.