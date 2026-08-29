Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаСуспільствоВійна

У військово-політичного керівництва РФ розбіжності щодо термінів по захопленню Донбасу, – Паліса

Втім, навіть до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей – нереалістичний сценарій для противника, вважають в Офісі президента України

У військово-політичного керівництва РФ розбіжності щодо термінів по захопленню Донбасу, – Паліса
Павло Паліса
Фото: Офіс президента

Військове керівництво РФ отримало завдання до 31 грудня 2026 року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.

“Натомість їхнє військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб'єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина”, – зазначив він.

Водночас у росіян далі в планах створити буферну зону у Харківській і Сумській областях, частково Чернігівській “на глибину до 20 кілометрів і з можливістю подальшого її нарощування”.

“Збільшення цієї буферної зони пов'язане, в першу чергу, зі змінами технічних і тактико-технічних характеристик безпілотних апаратів. Умовно кажучи, кілзона росте, можливості безпілотників ростуть”, – додав Паліса.

У нещодавньому інтерв’ю президент Володимир Зеленський заявив, що вихід Сил оборони з Донбасу неможливий, оскільки немає гарантій, що Путін не піде далі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies