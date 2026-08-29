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Росія атакувала південь Одеської області. Загинула людина, горіли вантажівки з зерном (доповнено)

Ще троє людей були поранені.  

Росія атакувала південь Одеської області. Загинула людина, горіли вантажівки з зерном (доповнено)
Наслідки атаки на Ізмаїльський район
Фото: Telegram

Ізмаїльський район на півдні Одещини зазнав атаки ударними безпілотниками вночі 29 серпня. 

За інформацією Ізмаїльської РДА, пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. Одна людина загинула, також є поранені, яким надається медична допомога. 

За інформацією ДСНС станом на ранок, поранень зазнали троє людей.

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«Загорілося 8 вантажних автівок з продуктами харчування, а також суха трава поруч! Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі», – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що внаслідок атаки по півдню Одеської області повністю знищено 5 вантажівок із зерном, ще три пошкоджені. 

Постраждалий внаслідок атаки
Фото: ДСНС України Telegram
Постраждалий внаслідок атаки

Внаслідок атаки по Одеській області горіли вантажівки
Фото: ДСНС України Telegram
Внаслідок атаки по Одеській області горіли вантажівки

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