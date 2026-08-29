Росія атакувала південь Одеської області. Загинула людина, горіли вантажівки з зерном (доповнено)

Ізмаїльський район на півдні Одещини зазнав атаки ударними безпілотниками вночі 29 серпня.
За інформацією Ізмаїльської РДА, пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. Одна людина загинула, також є поранені, яким надається медична допомога.
За інформацією ДСНС станом на ранок, поранень зазнали троє людей.
«Загорілося 8 вантажних автівок з продуктами харчування, а також суха трава поруч! Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі», – йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що внаслідок атаки по півдню Одеської області повністю знищено 5 вантажівок із зерном, ще три пошкоджені.
- В Одеській області в День Незалежності росіяни масовано обстрілювали продуктові склади та енергетичні об'єкти.