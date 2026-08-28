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Через вибухи на трасі Київ-Чоп з 15-го по 32-й км перекрили рух транспортних засобів (доповнено)

Внаслідок атаки в Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами.

Через вибухи на трасі Київ-Чоп з 15-го по 32-й км перекрили рух транспортних засобів (доповнено)
Перекрита Житомирська траса
Фото: Олексій Білошицький/Telegram

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київщини горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 «Київ — Чоп» з 15-го по 32-й км.

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Як повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, об'їзд здійснюється двома маршрутами.

https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic

https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic

Частково обмежується рух усіх транспортних засобів проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира.

"Рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливості", - зазначив Білошицький.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу.

Інформація щодо постраждалих наслідків атаки уточнюється.

"Прошу жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб", - зазначив Ткаченко.

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