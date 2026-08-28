Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Чернігівщину

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Вдень 28 серпня росіяни знову атакували Чернігівщину. В Семенівці Новгород-Сіверського району ворожий FPV-дрон поцілив по цивільному автомобілю. Двоє людей постраждали.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Чернігівської області.

На момент атаки в автівці перебували дві місцеві мешканки – 39-річна водійка та 42-річна пасажирка.

Унаслідок атаки обидві жінки отримали акубаротравми. Їх доправили до лікарні.