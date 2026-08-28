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Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Чернігівщину

Росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю.

Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Чернігівщину
Росіяни атакували цивільне авто на Чернігівщині 28 серпня
Фото: Відділ комунікації поліції Чернігівської області

Вдень 28 серпня росіяни знову атакували Чернігівщину. В Семенівці Новгород-Сіверського району ворожий FPV-дрон поцілив по цивільному автомобілю. Двоє людей постраждали.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Чернігівської області.

На момент атаки в автівці перебували дві місцеві мешканки – 39-річна водійка та 42-річна пасажирка.

Унаслідок атаки обидві жінки отримали акубаротравми. Їх доправили до лікарні.

  • Напередодні, у Чернігівській області російська армія вдарила по пташнику: загинули понад 20 тисяч голів птиці. Серед працівників підприємства постраждалих немає.
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