Швеція допоможе Фінляндії захистити повітряний простір від безпілотників

Цієї осені Швеція направлять до Фінляндії військові підрозділи, які допоможуть посилити захист від безпілотників, повідомили у Збройних силах Швеції.

“Останнім часом повітряний простір союзників зазнає масових порушень з боку безпілотників. Проникнення дронів фіксували у повітряному просторі Фінляндії, Румунії, Польщі та країн Балтії. Лише за серпень відбулося понад 20 випадків проникнення безпілотників на територію Румунії”, – йдеться в пресрелізі.

У відповідь на запит Фінляндії про підтримку в межах спільних операцій Швеція погодилася надати військову допомогу, щоб додатково посилити її захист від безпілотників.

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Зазначається, що операція на підтримку Фінляндії розпочнеться восени та триватиме протягом осіннього періоду. За необхідності шведські підрозділи можуть перейти під командування Фінляндії для виявлення та відбиття загроз. Зокрема, Швеція готова надати винищувачі JAS 39 Gripen, корвети класу Visby, а також системи РЛС та ППО.

«Шведсько-фінське співробітництво має широкий спектр напрямів, і тепер ми ще більше посилюємо його завдяки спільним операціям. Справа Фінляндії — це наша справа не лише на словах, а й на ділі. Їхній кордон із Росією є також нашим кордоном, коли йдеться про захист Північного регіону, Європи та НАТО. Тепер ми посилюємо нашу спільну спроможність захищати територію країн-союзниць», — заявила начальниця Об'єднаного оперативного командування Збройних сил Швеції віцеадмірал Ева Скуг Хаслум.

Раніше Швеція вже надавала Данії аналогічну підтримку у вигляді засобів протидії безпілотникам. Крім того, країна брала участь у місіях НАТО з патрулювання повітряного простору в Польщі та Ісландії.