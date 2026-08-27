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Швеція додатково виділить 270 млн крон на підтримку оборони України

Це вже п’ятий внесок країни в ініціативу PURL.

Швеція додатково виділить 270 млн крон на підтримку оборони України
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати додаткові додатково 270 млн шведських крон (близько $27,4 млн) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки України.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Уряд доручив шведським збройним силам розподілити фінансові пожертви між різними фондами та ініціативами на загальну суму трохи більше ніж 270 млн шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці пожертви включають додаткові внески в розмірі $14 млн до американської багатосторонньої ініціативи PURL, яку адмініструє НАТО.

"Продовжуючи підтримувати ініціативу PURL, Україна зможе швидко отримати доступ до пріоритетних американських матеріалів", – зазначив міністр оборони королівства Пал Йонсон.

За його словами, новий пакет допомоги включає передові системи ППО та боєприпаси. 

  • Це вже п’ятий внесок Швеції в ініціативу PURL. З урахуванням нового внеску загальна сума - становить $552 млн, зазначає уряд.
  • Нагадаємо, що в червні Швеція виділила $108 мільйонів для PURL.
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