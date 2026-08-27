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Грецька система ППО збила дрони над Саудівською Аравією

Систему протиповітряної оборони, яку обслуговують грецькі військові, використали в бою вже втретє від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. 

Грецька система ППО збила дрони над Саудівською Аравією
Patriot у Греції
Фото: Shutterstock

Система ППО під управлінням грецьких військових у Саудівській Аравії у четвер перехопила групу дронів у районі Ямбу. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

У цьому регіоні розташовані великі нафтопереробні комплекси.

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Систему ППО, яку обслуговують грецькі військові, використали в бою вже втретє від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Це підкреслює зростання військової ролі європейських союзників у захисті енергетичної інфраструктури Перської затоки.

“Батарея атакувала дрони у координації із саудівськими системами протиповітряної оборони”, – розповіли виданню.

Зазначається, що грецька система Patriot запустила три ракети. Водночас не відомо, скільки дронів збили і походження безпілотників.

У 2021 році Афіни, відповідно до угоди про допомогу в захисті енергетичних об'єктів королівства, розгорнули в Саудівській Аравії систему протиповітряної оборони Patriot американського виробництва, якою керують грецькі військовослужбовці.

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