Грецька система ППО збила дрони над Саудівською Аравією

Система ППО під управлінням грецьких військових у Саудівській Аравії у четвер перехопила групу дронів у районі Ямбу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
У цьому регіоні розташовані великі нафтопереробні комплекси.
Систему ППО, яку обслуговують грецькі військові, використали в бою вже втретє від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Це підкреслює зростання військової ролі європейських союзників у захисті енергетичної інфраструктури Перської затоки.
“Батарея атакувала дрони у координації із саудівськими системами протиповітряної оборони”, – розповіли виданню.
Зазначається, що грецька система Patriot запустила три ракети. Водночас не відомо, скільки дронів збили і походження безпілотників.
У 2021 році Афіни, відповідно до угоди про допомогу в захисті енергетичних об'єктів королівства, розгорнули в Саудівській Аравії систему протиповітряної оборони Patriot американського виробництва, якою керують грецькі військовослужбовці.
- Раніше повідомлялося, що Греція може перемістити систему Patriot через загрозу ударів Ірану. Батарею можуть перевезти з острова Карпатос до військової бази Суда на Криті.