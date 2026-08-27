Стан короля Норвегії Гаральда погіршився: лікар закликав готуватися до найгіршого

Стан здоров’я короля Норвегії Гаральда V є дуже серйозним. У четвер до лікарні, де він перебуває, прибули майже всі близькі члени королівської родини.

Про погіршення стану монарха повідомив норвезький королівський двір, передає NRK.

Гаральд із 17 серпня перебуває в лікарні у зв’язку з гемолітичною анемією – захворюванням, за якого еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати. Раніше король уже отримував лікування кортикостероїдами, однак через накопичення рідини йому довелося залишитися в лікарні.

Старший лікар-гематолог університетської лікарні Гаукеланда Бйорн Торе Єртсен вважає ситуацію дуже серйозною. Він зазначив, що з огляду на вік короля та його попередню історію хвороби потрібно готуватися до найгіршого сценарію.

За словами лікаря, вік Гаральда створює додаткові труднощі під час лікування та обмежує можливості медиків. Водночас Єртсен наголосив, що король перебуває в одному з найкращих місць для лікування інфекційних і гематологічних захворювань.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що від імені всієї країни передає королю та його родині найтепліші побажання. Він також запевнив, що Гаральд отримує необхідне лікування та догляд.