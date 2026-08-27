Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСвіт

Двоє працівників німецького аеропорту померли від малярії через комарів на борту літака

Найімовірніше, було інфіковано шестеро чоловіків-співробітників аеропорту, які працювали у різних зонах.

Двоє працівників німецького аеропорту померли від малярії через комарів на борту літака
В аеропорту встановили пастки для комарів
Фото: EPA/UPG

Двоє працівників аеропорту Франкфурта померли від малярії після рідкісного спалаху, унаслідок якого шість співробітників заразилися серйозною інфекцією, що поширюється комарами.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією місцевих служб охорони здоров'я, комарі потрапили до найбільшого аеропорту Німеччини літаком. Перші випадки захворювання зафіксували ще у липні.

Реклама

Речник оператора аеропорту Fraport повідомив, що внаслідок інфекції помер один із працівників. Водночас медики заявили про дві жертви.

В аеропорту встановили пастки для комарів, а спійманих комах проаналізують у лабораторії, щоб визначити їхній вид та походження.

“Ми надали вичерпну інформацію всім співробітникам і закликаємо їх звернутися до лікаря, якщо у них виникнуть будь-які симптоми”, – сказав речник аеропорту.

Спалах розслідує Департамент охорони здоров'я Франкфурта. Зазначається, що, найімовірніше, інфіковано шестеро чоловіків-співробітників аеропорту, які працювали у різних зонах. Фахівці аналізують зразки крові, щоб визначити, чи їх вкусив один комар, чи шість різних. Результати очікуються за кілька тижнів.

Зазначається, що ризик для мешканців міста є дуже низьким.

  • Останній випадок малярії в аеропорту у Німеччині був зафіксований у 2023 році – також у Франкфурті.
  • За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), малярія – це захворювання, яке поширюється деякими видами комарів, що кусають людей, і здебільшого зустрічається в тропічних країнах.
  • Інфекція, якій можна запобігти та яку можна вилікувати, викликається паразитом і не поширюється від людини до людини. Однак симптоми можуть бути легкими або такими, що загрожують життю.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies