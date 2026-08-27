Двоє працівників німецького аеропорту померли від малярії через комарів на борту літака

Найімовірніше, було інфіковано шестеро чоловіків-співробітників аеропорту, які працювали у різних зонах.

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В аеропорту встановили пастки для комарів

Двоє працівників аеропорту Франкфурта померли від малярії після рідкісного спалаху, унаслідок якого шість співробітників заразилися серйозною інфекцією, що поширюється комарами.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією місцевих служб охорони здоров'я, комарі потрапили до найбільшого аеропорту Німеччини літаком. Перші випадки захворювання зафіксували ще у липні.

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Речник оператора аеропорту Fraport повідомив, що внаслідок інфекції помер один із працівників. Водночас медики заявили про дві жертви.

В аеропорту встановили пастки для комарів, а спійманих комах проаналізують у лабораторії, щоб визначити їхній вид та походження.

“Ми надали вичерпну інформацію всім співробітникам і закликаємо їх звернутися до лікаря, якщо у них виникнуть будь-які симптоми”, – сказав речник аеропорту.

Спалах розслідує Департамент охорони здоров'я Франкфурта. Зазначається, що, найімовірніше, інфіковано шестеро чоловіків-співробітників аеропорту, які працювали у різних зонах. Фахівці аналізують зразки крові, щоб визначити, чи їх вкусив один комар, чи шість різних. Результати очікуються за кілька тижнів.

Зазначається, що ризик для мешканців міста є дуже низьким.