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Трамп заявив, що без нього зараз не було б Ізраїлю

Республіканець шукає виправдання війні з Іраном.

Трамп заявив, що без нього зараз не було б Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконує, що тільки завдяки його роботі на посаді глави американської держави Ізраїль досі існує як держава.

Як пише CBS News, господар Білого дому впевнений, що без його втручання Іран вже мав би ядерну зброю, а Ізраїль був би "цілковито нейтралізований", бо Тегеран нею б вже скористався.

Трамп вчергове розкритикував так звану "ядерну угоду", підписану за часів президентства Барака Обами як таку, що "проклала Ірану шлях до атомної бомби". Під час своєї першої каденції республіканець в односторонньому порядку розірвав цей документ. 

Між США та Ізраїлем в останні місяці існує певна напруженість: уряд Беньяміна Нетаньягу не поспішає виконувати мирний план Трампа щодо Смуги Гази, а також все ще періодично атакує Ліван, попри перемовини, які ведуть під наглядом Вашингтона.

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