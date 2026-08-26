Північна Корея відправить близько 100 спортсменів на Азійські ігри в Японії, - Reuters

Північна Корея планує заявити близько 100 спортсменів у 14 видах спорту на Азійські ігри в Японії. Змагання відбудуться 19 вересня - 4 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Відносини між Північною Кореєю та Японією часто залишалися напруженими. Тому у 2021 році Пхеньян не відправив спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, пояснивши це кризою у сфері охорони здоров’я.

А на іграх у 2023 році в Ханчжоу у 2023 році КНДР представляли 185 спортсменів у 18 видах спорту. Тоді північнокорейські спортсмени здобули 11 золотих, 18 срібних та 10 бронзових медалей.