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ЄС обговорює нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 млрд євро, - Кошта

Президент Євроради також передбачає "прогрес у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан".

ЄС обговорює нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 млрд євро, - Кошта
Антоніу Кошта
Фото: Portugal.gov.pt

У майбутньому бюджеті Європейського Союзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Він зазначив, що новий політичний сезон у ЄС, що починається з вересня, "запамʼятається схваленням наступного важливого бюджету та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан".

Щодо фінансування підтримки України в майбутньому кошторисі, Кошта зазначив: "Зараз це питання обговорюється державами-членами, але пропозиція Європейської комісії включає нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро".

Як повідомлялося, проєкт бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки передбачає рекордні видатки в сумі близько 2 трильйонів євро.

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