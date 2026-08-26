ЄС обговорює нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 млрд євро, - Кошта

Президент Євроради також передбачає "прогрес у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан".

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У майбутньому бюджеті Європейського Союзу пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Він зазначив, що новий політичний сезон у ЄС, що починається з вересня, "запамʼятається схваленням наступного важливого бюджету та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан".

Щодо фінансування підтримки України в майбутньому кошторисі, Кошта зазначив: "Зараз це питання обговорюється державами-членами, але пропозиція Європейської комісії включає нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро".

Як повідомлялося, проєкт бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки передбачає рекордні видатки в сумі близько 2 трильйонів євро.