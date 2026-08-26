Республіканське національне зібрання оприлюднило план на проведення 9 та 10 вересня у Техасі партійного з'їзду перед листопадовими виборами, на яких американці обиратимуть новий склад Палати представників та на третину оновлять Сенат.

Як пише Associated Press, соратники Дональда Трампа хочуть перетворити дводенний захід на парад досягнень глави держави. У проміжках між представленням кандидатів до Конгресу мають виступати люди, які так чи інакше відчули на собі позитив від зменшення податків, закриття кордону, зростання внутрішнього виробництва через тарифи на імпорт, зниження цін на ліки за рецептом та звільнення американських в'язнів, яких утримували за кордоном.

Головними спікерами стануть віцепрезидент Джей Ді Венс, який виступатиме на завершення вечора середи, та сам Дональд Трамп, промові якого відвели кульмінацію четверга.

Республіканці також проведуть дві церемонії пам'яті - на згадку про жертв терактів 11 вересня, з часу яких цьогоріч минає вже 25 років, а також на честь вбитого правого активіста Чарлі Кірка.

Для американської політики проведення з'їзду перед проміжними виборами - радше виняток, аніж правило. Настільки масштабні зібрання зазвичай приурочені лише до президенстських виборів раз на чотири роки. Це свідчить про те, що в адміністрації Трампа відчайдушно намагаються врятувати для себе більшість бодай в одній з палат Конгресу, щоб главі держави не загрожував імпічмент.