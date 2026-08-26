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Трамп вирішив перейменувати озеро Онтаріо - у Канаді відповіли

Фантазією господар Білого дому явно не вирізняється.

Трамп вирішив перейменувати озеро Онтаріо - у Канаді відповіли
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на тлі торговельної війни з Канадою дістав з рукава один зі своїх звичних козирів - географічний. Глава держави заявив, що розглядає питання відмови від вживання назви озера Онтаріо.

Як написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, Сполучені Штати серйозно думають над тим, щоб назвати водойму Американським озером, бо "мати справу з Онтаріо ми більше не збираємося".

Республіканець далеко не вперше починає переписувати фізичну мапу світу, щойно має конфлікти міжнародного рівня. Він перейменував Мексиканську затоку на Американську, а Ормузьку протоку кілька разів збирався назвати чи то протокою Трампа, чи то Американською протокою. 

У Канаді на ініціативу господаря Білого дому відреагували стримано. Міністерка промисловості Мелані Жолі запевнила, що країна і надалі буде використовувати назву озера Онтаріо, а заяви Трампа нзвала "витівками", у відповідь на які обіцяє діяти "стратегічно".

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